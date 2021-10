Norgesgruppen lanserer bærekraftsfond

Norgesgruppen ønsker å samarbeide tettere med resten av verdikjeden for mat om prosjekter innenfor helse, miljø og mennesker, og lanserer nå bærekraftsfondet Handle. 100 millioner kroner skal brukes de neste årene, skriver konsernet i en pressemelding.

– Hvert enkelt selskap i verdikjeden for mat gjør mye allerede, men økt samarbeid vil gjøre at vi raskere klarer å blant annet videreutvikle en grønnere produksjon. Gjennom Handle vil vi investere 100 millioner kroner i samarbeidsprosjekter som sørger for en bærekraftig utvikling i flere ledd av verdikjeden for mat, sier konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen.

Norgesgruppens hovedområder innen bærekraft er miljø, helse og mennesker. Det er prosjekter innen disse områdene fondet vil investere i. Emballasje, matsvinn, og sunnere eller grønnere produktutvikling er noen eksempler på områder hvor bærekraftsfondet kan investere i gode samarbeidsprosjekter.

Alle aktører som har et relevant prosjekt, og som vil samarbeide med konsernet, oppfordres nå til å søke.

– Vi er på utkikk etter konkrete prosjekter som vil gi resultater i bærekraftig retning i minimum to ledd av verdikjeden for norsk matproduksjon, sier bærekraftsdirektør Signe Bunkholt Sæter, og legger til at hun håper fondet også vil inspirere til gode ideer.

Fristen for den første søknadsrunden er 15. november. Første tildeling fra fondet vil offentliggjøres i desember.