Norge vil gjenoppta regnskogsatsingen i Brasil

Etter seieren over sittende president Jair Bolsonaro i presidentvalget vil Luiz Inácio Lula da Silva ta over makten 1. januar.

I løpet av denne overgangsperioden vil den norske regjeringen ta kontakt med Lulas overgangsteam for å gjenoppta regnskogsamarbeidet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Vi vil snakke med hans folk for å forberede det formelle og få på plass en styringsstruktur. Det står betydelige summer frosset på konto i Brasil i Amazonasfondet som kan utbetales raskt, sier Barth Eide til NTB.

Annonse

Bolsonaros prioriteringer førte til at både Norge og Tyskland kuttet støtte til regnskogbevaring i Brasil sommeren 2019.

Den norske støtten er basert på et prinsipp om at land får utbetalt støtte når de kan bevise at avskogingen reduseres.

– Det har vært en voldsom økning i avskoging under Bolsonaro, noe som har vært svært bekymringsfullt. Alle som er opptatt av klima, har smertelig sett hvordan han har sett fullstendig bort ifra gamle avtaler og løfter, sier Barth Eide. (NTB)