Norge skal arrangere EM i skogbruksferdigheter

Medlemslandene i unionen European Student Championship in Forestry Skills (ESCFS) vedtok på møtet i september å tildele Norge EM i skogbruksferdigheter.

Mesterskapet er det 19. i rekken og skal arrangeres på Kongsberg i periode 31. mai til 4. juni 2023. Det er Kongsberg videregående skole som står som arrangør og koordinator for EM, skriver skog.no.

– Dette er en skikkelig gladnyhet. Vi har erfaring fra å ha arrangert NM to ganger tidligere på Kongsberg. Det var under det siste NM, i 2019, vi fikk forespørsel om vi kunne tenke oss å arrangere EM. Det var igjen blitt Norge sin tur og det skulle i utgangspunktet arrangeres i fjor, men korona satt en stopper for det, sier Halvor Garås.

Det skal både konkurreres som lag og individuelt i både kvinne og herreklassen.

– På torsdagen skal deltagerne ut i en 16-poster stor skogsløype. Der skal de bryne seg på artskunnskap, vurdering av tømmer og skog. Det vil også bli en førstehjelpsøvelse, sier Garås.

Fredagen og lørdagen blir svært publikumsvennelig med motorsagtevlinger i Kongsberg sentrum.

– Det skal konkurreres i bytting av kjede, over og underkapp, presissjonskapp, en kvisteøvelse, i tillegg til at det skal laserfelles, forklarer Garås.