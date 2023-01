Norge og Tyskland skal samarbeide tettere for å utvikle grønn energi

I to felles erklæringer lover Norge og Tyskland utvidet samarbeid om blant annet hydrogen, batterier, havvind og karbonfangst- og lagring.

– Det er krevende tider i Europa på grunn av krigen i Ukraina. Midt i energikrisen ser vi hvor viktig Norge er som en pålitelig leverandør av gass til Europa, men vi ser også hvor avgjørende det er at vi raskere går over til mer fornybar energi. Jeg setter derfor stor pris på samarbeidet vi har med Tyskland. Aldri har Tyskland vært viktigere for Norge, og aldri har Norge vært viktigere for Tyskland. Gjennom samarbeid kan vi nå felles mål om grønn industrialisering og lavere utslipp, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

For et år siden ble Norge og Tyskland enige om å styrke det tysk-norske samarbeidet om det grønne skiftet og etablere en langsiktig og strukturert dialog på industri- og energifeltet.

Gjennom året har det vært flere møter mellom landene, der også energisituasjonen i Europa har vært et sentralt tema. (NTB)