Norge og Indonesia inngår nytt regnskogsamarbeid

Indonesia har den tredje største bevarte tropiske skogen på planeten. Indonesia har rapportert at avskogingen i det såkalte «skogåret» 2019/2020 var 115 500 hektar, nesten 90 prosent ned fra 1,09 millioner hektar i skogåret 2014/15.

Når utslippsrapportene er verifisert, utgjør dette ventelig flere hundre millioner tonn CO2 reduserte utslipp fra avskoging alene, skriver regjeringen.no.

– Indonesia er verdensledende i å redusere avskoging. Deres innsats og formidable resultater har global betydning i kampen mot klimaendringene. I tillegg er dette uvurderlig for å bevare natur og biologisk mangfold, sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide under en signeringsseremoni i Indonesias hovedstad Jakarta.

Eide signerte avtalen sammen med Indonesias miljø- og skogminister Siti Nurbaya Bakar. Den norske statsråden hyllet Indonesia for å ha redusert sine klimagassutslipp fra tropisk avskoging for hvert av de siste seks årene, slik at de nå kan rapportere det laveste utslippsnivået fra denne sektoren på 20 år.

I tillegg har Indonesia redusert utslipp fra karbonrik torvmyr drastisk i den samme perioden.