Norge lover ytterligere 100 millioner til småskalabønder

Norge har forpliktet seg til å tredoble sin støtte til klimatilpasning innen 2026, melder FNs internasjonale fond for landbruksutvikling (IFAD).

Derfor signerte Norge i dag, på COP27, en avtale med IFAD om et tilleggsbidrag på 9,5 millioner dollar for akutt nødvendig klimafinansiering.

Midlene skal støtte fattige småskalabønder i utviklingsland gjennom IFADs største klimatilpasningsprogram.

Skader og tap pga klima

Klimatoppmøtet COP27 åpnet sist søndag i den egyptiske rødehavsbyen Sharm el-Sheikh.

Rett etter at konferansen åpnet, ble partene enige om å diskutere kompensasjon for skader og tap som følge av klimaendringer. Det er første gang kompensasjon blir en formell del av agendaen på en COP-konferanse.

FN har gjort en gjennomgang av planene om kutt i CO₂-utslipp som verdens land har lagt frem.

Dersom planene gjennomføres gir det kurs mot 2,6 graders oppvarming, men med dagens politikk er vi på vei mot 2,8.

2,8 graders oppvarming er langt over de 1,5 grader som anbefales i Paris-avtalen.

Støre la vekt på 1,5 gradersmålet

Seniorrådgiver i internasjonal klimapolitikk i WWF Inga Fritzen Buan er glad for at Støre la vekt på 1,5 gradersmålet i sin tale på klimatoppmøtet tirsdag.

– Det er akkurat det politiske signalet vi trenger fra dette toppmøtet. Så det var en god start, sier Buan til NRK.

– Samtidig hørte vi oppfordringer fra sårbare land og øystater som oppfordret verden til å slutte med olje og gass. For eksempel statsministeren i Palau som sier at landet hans rives i fillebiter av klimaendringene. Da må land som produserer fossil energi og eksporterer det, sette i gang en nedfasing av den industrien for å svare på det, sier Buan.

Mer grønn skipsfart

Statsminister Jonas Gahr Støre og USAs klimautsending John Kerry lanserte The Green Shipping Challenge under klimatoppmøtet mandag.

Iniativet skal øke innsatsen for grønn skipsfart. Norge vil og kan lede an i klimaomstillingen av skipsfarten, skriver regjeringa, som har meldt inn bidrag om økt innsats både hjemme og internasjonalt