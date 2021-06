Norge har en god dyrehelsesituasjon

Sist uke overleverte Veterinærinstituttet sin årlige statusrapport for dyrehelsa i Norge til Mattilsynet.

Dyrehelserapporten 2020 viser at det er lite alvorlige, smittsomme sykdommer hos norske dyr og at forbruket av antibiotika til dyr stadig går nedover. Høypatogen fugleinfluensa trekkes frem som en av truslene.

–Å opprettholde en så frisk dyrepopulasjon som mulig, krever at vi jobber aktivt ut fra «føre var»-prinsippet. Det å kunne forutsi helsetrusler og forebygge mot sykdom, blir da svært viktig. Forebygging er alltid å foretrekke framfor å måtte behandle, sier avdelingsdirektør Merete Hofshagen som også er ansvarlig redaktør for rapporten.

Annonse

Dette er andre gang Veterinærinstituttet utgir Dyrehelserapporten.

– God kunnskap er essensielt for å kunne forutsi og forebygge på en så god måte som mulig. Her bygger vi på kunnskap om helsestatus, både i Norge og i andre land, data fra overvåking med mer og generell kunnskap om sykdom og velferd. Vi håper rapporten vil være et nyttig for næringene, forvaltningen og andre interesserte, sier Hofshagen.