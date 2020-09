Nordmenn kjøper stadig mer overskuddsmat

I samme periode i fjor ble det hentet 915 197 slike poser, så økningen er på 13 prosent. Tallene gjelder fra og med 1. januar til og med 21. september begge år, skriver Too Good To Go i en pressemelding.

Too Good To Go er et internasjonalt selskap som jobber for å redusere matsvinn i 15 land. Gjennom Too Good To Go-appen knyttes butikker og spisesteder som har mat til overs sammen med folk som ønsker å redde maten til redusert pris.

I Norge samarbeider selskapet med 2200 butikker og spisesteder over hele landet.

Too Good To Go har registrert 270 000 nye brukere det siste året, heter det i pressemeldingen.

Like vanlig som flaskepanting

– Mange butikker og forbrukere bidrar positivt, og det har skjedd mye på få år. Da vi startet opp i Norge i 2016 var ikke matredding så vanlig, men nå er det blitt et begrep, og det lover godt for den videre bekjempelsen av matsvinn. Vi drømmer om at dette skal bli like vanlig som å pante flasker, sier Ann-Kristin Raknes Pfründer, daglig leder i Too Good To Go Norge.

Hun får støtte av Mette Havre, leder i Spis opp maten, som nå har over hundre tusen følgere på sosiale medier.

– Ved å være bevisst på å bruke opp hele råvaren, være kreativ med rester og unngå svinn, forlenger vi matvarenes levetid og utnytter naturressursene på en mye bedre måte. Derfor er det kult at matredding er blitt populært. Folk lager restemiddag til den store gullmedaljen, butikkene fronter brune bananer, kjente kokker byr på resteoppskrifter og nye løsninger bidrar til å tilgjengeliggjøre overskuddsmaten. I tillegg er vi mange som jobber hardt for å sette dette på agendaen og skape engasjement, sier Havre.

– Et helt spesielt år

Norske myndigheter og matbransjen har inngått en bransjeavtale om å halvere matsvinnet fram mot 2030, i tråd med FNs bærekraftmål.

Too Good To Go Norge er godt fornøyd med utviklingen.

– Det har vært et helt spesielt år, og økningen ville vært større hvis ikke det var for koronasituasjonen, som har rammet flere av våre samarbeidspartnere hardt. Men det finnes også aktører som har hatt vanlig drift gjennom hele perioden, og den siste tiden har vi fått med flere nye dagligvarebutikker. Nå ligger det samlede tilbudet i appen på nivå med årets første par måneder, sier Raknes Pfründer, som forteller at veksten var på 60 prosent i 2019, sammenlignet med foregående år.

Dagsrekord på 6366 poser

I Norge kaster vi 385 000 tonn mat i året. Norske forbrukere står for rundt 60 prosent av det kartlagte matsvinnet. Vi kaster hver åttende handlepose.

For øyeblikket hentes det rundt 6000 forundringsposer per dag på landsbasis, skriver Too Good To Go.

Dagsrekorden ble satt torsdag 24. september i år; 6366 poser med mat unngikk å ende opp som svinn den dagen, noe som er det høyeste antallet på én dag noensinne.

Dagen mot matsvinn

Tirsdag 29. september markeres Den internasjonale dagen mot matsvinn, eller International Day of Awareness of Food Loss and Waste, som er den første FN-dagen i sitt slag.

Mette Havre etterlyser langt bedre og hyppigere metoder for kartlegging av matsvinn, spesielt på forbrukersiden.

– Det er tre år siden vi hadde nye, offisielle tall på hvor mye svinn som oppstår hos forbrukerne. Det har en effekt å formidle disse tallene, men de begynner å bli litt gamle, ikke minst fordi det bare er ni år til vi skal ha nådd halveringsmålet. Når vi har et så tydelig mål, må vi bli mye flinkere til å følge med regelmessig. Det er myndighetenes ansvar, og jeg skulle ønske de kom mer på banen, sier Havre.