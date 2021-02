Nordmenn forsikrer kjæledyr for nær en milliard

Mer enn 242 000 kjæledyrforsikringer inngikk i statistikken fra Finans Norge etter tredje kvartal i fjor. Det var 9,3 prosent flere enn i tredje kvartal året før.

Samlet årlig premievolum var på snaut 832 millioner kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som i 2015, skriver Landkreditt Forsikring i en pressemelding.

– Dette stemmer godt med utviklingen også hos oss. Det blir mer og mer vanlig at dyreeiere kjøper seg slik sikkerhet mot uforutsette utgifter, sier Linda Stubsjøen, bransjeansvarlig i Landkreditt Forsikring.

50 000 kroner i veterinærutgifter

I fjor utvidet selskapet dekningen til å omfatte inntil 50 000 kroner i veterinærutgifter per forsikringsår. Tidligere var grensa 30 000.

– Noen typer ulykkesskader og sykdomsbehandlinger medfører kostnader som oversteg den gamle grensen, og derfor så vi et behov for å gjøre tilpasninger, sier Stubsjøen.

Uten forsikring kan undersøkelser og behandling av kjæledyret bli svært kostbart for eierne.

– Vi ser nok dessverre eksempler på at noen rett og slett ikke kan ta seg råd, for eksempel etter en påkjørsel, selv om operasjon kunne vært medisinsk sett fullt mulig, sier Sasja Elisabeth Rygg, veterinær og kommunikasjonsansvarlig i AniCura Norge.

Mange akutte skader

Mange av kattene og hundene som kommer til AniCura har vært utsatt for ulykker som har gitt akutt skade.

– Bittskader og skader etter påkjørsel forekommer jevnlig. På hund ser vi også mye typisk bruksskade som kutt og rift etter turer i skog og mark. Hunden har vi jo mye med oss, så nå på vinteren er det en del som skades i forbindelse med skitur, sier Sasja Elisabeth Rygg.

Å passe godt på kjæledyret gir ingen garanti mot sykdom og skade, påpeker Linda Stubsjøen i Landkreditt Forsikring.

– Alvorlig sykdom kan ramme selv om man sørger for jevnlig sjekk hos veterinær, og ulykker kan skje alle, akkurat som for oss mennesker. Men for kjæledyr bidrar ikke det offentlige med å dekke kostnadene, så den enkelte eier må selv kunne ta regningen hvis man ikke er forsikret, sier Stubsjøen.