Norad: Pandemien har sendt ekstrem fattigdom til værs

Under 17 kroner dagen. Det er hva dem som lever under den definerte fattigdomsgrensa på 1,90 dollar, har å rutte med.

I 2015 vedtok FN et ambisiøst mål om å utrydde all ekstrem fattigdom i verden innen 2030. Fram til 2019 var målet innen rekkevidde – men så veltet et piggete virus planene.

– Svært alvorlig

– Etter en hel generasjon med framgang har situasjonen snudd, konstaterer Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

I 2021 levde drøyt 710 millioner i ekstrem fattigdom, over 50 millioner flere enn i 2019 og nesten 100 millioner mer enn det ville vært uten pandemi, anslås det i rapporten.

– Ekstrem fattigdom har gått kolossalt ned siden 1990, men nå peker pilene feil vei, og vi er inne i en nedadgående spiral. Situasjonen er svært alvorlig, sier Solhjell til NTB.

Rammer særlig barn

Den økende ekstremfattigdommen rammer i særlig grad barn.

– Ekstrem fattigdom betyr mindre utdanning og mer barneekteskap, vold og en hel rekke andre ting. I Uganda har skolene vært stengt i nesten to år, påpeker Solhjell.

– I tillegg får mange barn for lite å spise. Det fører til livsvarige skader og er forferdelig for både dem og samfunnet.

Norad-direktøren er oppgitt og frustrert over hvor liten interesse fattigdomseksplosjonen i verden vekker.

– Halve verden er i en utrolig vanskelig situasjon. Men dette får helt marginal oppmerksomhet. Mitt viktigste budskap er at nå trengs det et vendepunkt, sier han.

– Rask effekt, med varige konsekvenser

For mens rike land trolig har økonomiske muskler til å reise seg igjen i løpet av 2023, vil det ta mye lenger tid for de fattige landene. I stedet vil de bli hengende enda lenger bak i utviklingen, tynget ned av gjeld og andre problemer.

«Faren er stor for at skadevirkningene på evnen til langsiktig utvikling er betydelig», heter det i rapporten.

Denne situasjonen betyr blant annet at man må tenke nytt om hvordan bistanden bør innrettes, mener Solhjell.

– Vi må tenke akutt på en måte som fungerer langsiktig. Vi må investere i ting som har rask effekt, med varige konsekvenser.

Tre stolper

Norad-direktøren ser for seg tre hovedstolper i bistanden framover: 1) Mest mulig vaksinering. 2) Bistand som katalysator for private investeringer. 3) Kontantstøtte til fattige

– Mye forskning viser at kontantutbetalinger har god effekt. Det er en måte å få hjelp ut raskt, målrettet mot de fattigste. Og det kan være kimen til å bygge opp et sosialt sikkerhetsnett. Vi anbefaler veldig sterkt dette, sier Solhjell.

I 2022 kommer Norge til å bruke om lag 1,4 milliarder kroner i kontantstøtte til fattige, opplyser Norad.

Subsidiere investeringer

Bistand kan også brukes å utløse større private investeringer ved blant annet å subsidiere kostnader ved lånegarantier. Et resultat av pandemien er nemlig at private investeringer i utviklingsland har tørket inn, noe som igjen forsterker den negative spiralen.

Solhjell trekker fram fornybar energi og landbruk som eksempler.

– Dette kan skape arbeidsplasser og ha positiv effekt på lang sikt. En bistandskrone kan utløse 25 ganger så mye i private investeringer. Det er der de store pengene ligger, sier han.

– Men vi kommer ikke utenom vaksiner. Uten at vi får opp vaksinasjonsgraden, vil det være vanskelig å få opp aktiviteten, slår han fast.