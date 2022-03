Høye gjødselpriser gjorde at Norsk Landbruksrådgivning tidligere i år rådet bønder til å redusere gjødslinga. Etter at Russland invaderte Ukraina, og landbruksministeren garanterte lønnsomhet i matkornproduksjon, råder de bønder til å gjødsle som normalt.

– Det har vært veldig fokus på dette med mathvete produksjon, og tidligere i vinter har vi sagt at vi skal være forsiktig med å bruke for mye gjødsel. Vi har sett på resultater over tid, at med den høye gjødselprisen blir det mindre gunstig å gjødsle mye og satse på matkorn, sier Sigurd Enger, rådgiver på korn, jord og miljø i NLR Øst.

Stoler på garanti

– Etter at krigen brøt ut i Ukraina, har forholdene endret seg. Ukraina står for en stor del av kornproduksjonen i verden, hvis krigen fører til at bøndene der ikke får produsert som de skal, så vil det bli underskudd på korn. Landbruksministeren har gitt signaler om at vi bør holde produksjonen oppe, og mer enn antydet at det vil komme kompensasjoner for de høye kostnadene, sier han videre.

– Vi har lagt inn noen forutsetninger og en høyere kornpris, og da endrer bildet og det blir mer aktuelt å satse på matkorn. Vi tror at hvis du bør satse på matkornkvalitet hvis du har hvetesorter som kan gå til mat, sier Enger.

NLR Trøndelag og Agder enige

Jon Olav Forbord er rådgiver på korn i NLR Trøndelag, og er enig med kolleagene i NLR Øst.

– Det er i tråd med det vi sa på kornmøtet på tirsdag. Vi går for delgjødsling, og grunngjødsling som tar vare på potensialet. Vi må gjødsle så mye til våren, at vi har alle muligheter for å gå for topp avling, om det er smart, sier han.

– Hvis vi fra byggavlingsnormen går opp fra 26 kilo på målet, når vi går opp to kilo. Avlingsverdien blir 84 kroner, hvis vi får 3,25 som byggpris. Det er en moderat prisøkning. Hvis du kjøper de to kiloene, vil de koste ca 50 kroner på målet. Da har du for arbeid og litt til, for å gå etter de 26 kiloene på målet, sier Forbord.

– Vi forventer jo prisøkning. Da vil det optimale øke. Jeg vil bli sjokkert om vi ikke får kompensasjon på gjødsle. Det finnes jo ikke den statsråd som ikke ville gitt det. Så fikk vi krigen i Ukraina i tillegg, sier han videre.

Annonse

Også i NLR Agder er de opptatt av å ta vare på potensialet for maks avling.

– Vi anbefaler delgjødsling, men du må ha nok grunngjødsel til å ta vare på potensialet. Merkostnaden ved å spre gjødsel en gang til er så lav, at det er ikke der pokalen ryker, sier Sigbjørn Leidal, rådgiver potet og korn i NLR Agder.

Ikke sløs

Rådet om normal gjødsling, gjelder spesielt nitrogen.

– Forvent en realistisk avling, og legg gjerne opp til delt gjødsling. Da kan du justere mengden etter hvert som du ser hvordan våren og forsommeren utvikler seg. Det er fortsatt sånn at hvis du har høye fosfor og kaliumverdier i jorda, så kan du tære litt på dette i år, sier Enger.

Mye negativt

Enger sier han har fått signaler fra flere bønder som nå ikke bare vil gjødsle for matkvalitet, men også endrer sorten de satser på.

– Jeg leser på Facebook, og det er så mye negativt. For meg som bonde er det nok til å gjødsle som normalt, og få det som kan bli matkorn. Jeg har fått telefoner fra flere bønder som sier at OK, vi har ikke tenkt på mathvete, men nå bestiller vi litt såkorn til mathvete, sier han.

I tillegg til å være rådgiver i NLR, er Sigurd Enger gulrot- og kornbonde.

Mulighet i ozon

Dersom Norge skal øke matkornproduksjonen så mye som mulig, mener han det finnes flere mulige grep.

– En tanke som har slått meg: Ozon ble klassifisert som fôr nå, i fjor var det som klassifisert som matkorn. Det ble sådd en god del i fjor høst, og et enkelt grep er at om du dyrker den til matkorn, så går det an å bake brød på den. Bakerne er blitt mer kresne på matkornkvalitet, for det har vært overflod og det har blitt lettere å få jamn kvalitet. Det er ikke sikkert det blir slik nå, sier han.