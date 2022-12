NJFF støtter vinteruttak av reinsbukk på Hardangervidda

I et brev stilet til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet støtter NJFF opp om myndighetenes strategi om å bekjempe skrantesjuke på Hardangervidda.

NJFF mener bukkeuttak er et nødvendig tiltak for å unngå andre og mer omgripende tiltak for å håndtere skrantesjuke, herunder i ytterste konsekvens uttak av hele bestanden.

Trussel mot alle bestander

– Skrantesjuke er en potensiell trussel mot alle norske hjorteviltbestander, og er en fare vi skal ta på største alvor. NJFF er en seriøs aktør som støtter en kunnskapsbasert naturforvaltning. Vi støttet uttaket av villreinstammen i Nordfjella, og vi gir nå vår støtte til anbefalt strategi fra Mattilsynet og Miljødirektoratet med uttak av voksen bukk på Hardangervidda, sier Olav Greivstad, viltkonsulent i NJFF.

– Selv med en omfattende og god innsats gjennom den ordinære jakta, går reduksjonen av bukkeandelen saktere enn ønskelig. Dette gir grunn til bekymring i forhold til økende forekomst av smitte og mulig spredning av smittestoff i miljøet, sier han.

I dårlig kondisjon

Dyrene på Hardangervidda er generelt i dårlig kondisjon. NJFF forutsetter at forholdene må legges til rette for uttaket slik at dyrevelferdsmessige forhold ivaretas, at uttaket rettes mot adskilte bukkeflokker og at fostringsflokkene utsettes for minst mulig uro.

– Vi i NJFF vurderer en redusert andel bukk ned mot null som et nødvendig tiltak for å unngå å endre målsettingen fra å bekjempe skrantesjuke til å måtte leve med den, sier Greivstad.

Nordfjella og Hardangervidda

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) er en alvorlig prionsykdom hos hjortedyr. Sykdommen er alltid dødelig for dyrene. Sykdommen har tidligere bare forekommet i USA, Canada og Sør-Korea, men er nå registrert i to ulike villreinområder i Norge, i Nordfjella og på Hardangervidda.

På Nordfjella i sone 1 er villreinstammen tatt ut, i kampen mot videre spredning. På Hardangervidda har man forsøkt å redusere størrelsen på stammen, samt fokusere på uttak av voksen bukk, da disse er de mest potente sprederne av sykdommen.