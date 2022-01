NJFF mener Høyre angriper naturen

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) reagerer sterkt på Høyres ønske om å utbygge vernede vassdrag.

– Dette er politisk arrogant. Vi har svært lite intakt vassdragsnatur igjen i Norge. Denne typen natur er livsviktig for en lang rekke arter, ikke minst villaksen som allerede er under sterkt press. Med dette forslaget tilsidesetter Høyre uten videre tidligere vernevedtak i vassdragene, samt ordningen med nasjonale laksevassdrag som Stortinget har fattet for å sikre et nødvendig vern av villaksen i utvalgte vassdrag. Det oppfatter vi som arrogant og uakseptabelt, sier Bjarte Erstad, andre nestleder i NJFF i en pressemelding.

Forslaget fra Høyre omfatter hele fem nasjonale laksevassdrag. Det gjelder Vosso, Flåmsvassdraget, Strynevassdraget, Verdalsvassdraget og Vefsna. Det er vassdrag som av Stortinget er gitt et særlig vern for å ivareta villaksen.

I disse vassdragene skal det ikke foretas inngrep som kan forringe villaksens levevilkår.

– I Vossovassdraget er det brukt mer enn 200 millioner kroner bare de senere årene for å ivareta villaksen, og de er nå inne i en kritisk fase. Kraftutbygging her vil være svært negativt, sier Erstad og legger til:

– Verdalsvassdraget er et av de få gjenværende uutbygde laksevassdragene i Trøndelag, og i Vefsna har det vært en enorm innsats for å redde villaksen, blant annet med en omfattende og mangeårig kamp mot lakseparasitten Gyrodactylus som er kronet med hell.

Vi må kunne stole på at den naturen som er vernet, forblir vernet og ivaretatt for fremtidige generasjoner, mener nestlederen i NJFF.

– Å åpne for utbygging i vernede vassdrag er respektløst, kunnskapsløst og historieløst, sier Erstad.

Arbeiderpartiet satte i gang dette spetakkelet, mener han.

– Nå ser vi dessverre effekten av at leder i energi- og miljøkomiteen, Terje Aasland (Ap), satt døra på gløtt for såkalte «skånsomme utbygginger» i vernede vassdrag, ofte kamuflert som flomsikrende tiltak.

Erstad viser til at det har kommet blandede signaler fra ledelsen i Ap i denne saken. Nestlederen er tydelig på at det er Jonas Gahr Støre som nå må utøve lederskap, og legge denne ballen død en gang for alle.