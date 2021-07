Nils Olve Gillund er ny styreleder i Gartnerhallen

Nils Olve Gillund (41) ble valgt som styreleder under årsmøtet i Gartnerhallen SA sist uke. Gillund får med seg Aud Mari Folden (51) som ny nestleder, skriver Gartnerhallen.

– Jeg går ikke inn i ledervervet med et klart program, men ser fram til å jobbe sammen med resten av styret for å utvikle Gartnerhallen videre, sa Gillund til årsmøtet under valget.

Gillund er utdannet samfunnsøkonom, og driver i dag familiegården i Stange med økologisk og konvensjonell løkproduksjon, i tillegg til blomkål.

I sin tale til årsmøtet la han vekt på at han ønsker å involvere regionene tett i arbeidet framover.

– Jeg er spesielt opptatt av å ha en god dialog med resten av organisasjonen og ha tett kontakt med dere i regionene, sa Gillund.

Gode produsentmiljø

Aud Mari Folden, ny nestleder, driver med gulrot, kålrot, høylandsfe og korn i Levanger, og har blant annet bakgrunn som regionleder i GH Trøndelag.

– Jeg er spesielt opptatt av å bygge gode produsentmiljø, å jobbe for bærekraft gjennom hele verdikjeden og at Gartnerhallen jobber med tiltak som kan redusere risiko for den enkelte produsent. Vi trenger både små og store produsenter, og må ta hele landet i bruk, sa Folden i sin tale til årsmøtet.

Kjetil Lerfall ny styremedlem

Kjetil Lerfall (47) fra GH Vest er valgt inn som nytt styremedlem. Lerfall la i sin tale til årsmøtet vekt på produksjon i hele landet, og framtidig utvikling.

– Gartnerhallen er en kombinasjon av store og små produsenter, og styret skal representere dette. Jeg er også opptatt av utvikling, enten det gjelder marked, teknologi eller nye kulturer. Vi må hele tiden være på, slik at vi er en del av framtida, sa Lerfall.

Harald Oskar Buttedahl fra GH Viken og Annelin Sveinsvoll fra GH Rogaland var ikke på valg, og fortsetter dermed som styremedlemmer.

Det gjør også eksternt styremedlem Ingunn Haugen Hegdal, som ble gjenvalgt for to nye år.