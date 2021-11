Nibio: Bedre vedfyring med ny standard

Den nye norske standarden for fyringsved skal sikre at kundene får nøyaktig informasjon om vedens energiinnhold. Heretter skal vedsekkene merkes med vekt og fuktighet, skriver Nibio.

– Ved er en fornybar energikilde, men det er viktig at veden som selges er av riktig kvalitet. Da utnyttes energiinnholdet best mulig, og utslippene reduseres, sier seniorrådgiver Simen Gjølsjø i Nibio.

Vedforskeren har deltatt i arbeidet med å utvikle en ny norsk standard for vedfyring. Han forklarer at god merking av veden er helt nødvendig for at forbrukeren skal kunne sammenligne pris og kvalitet.

Annonse

– Når vedprodusentene tar i bruk vekt og fuktighetsmåler, vil kvaliteten på veden som selges øke, sier Gjølsjø.

Forklaringen på dette er at rå ved har lavere energiinnhold, og gir lavere virkningsgrad i ovnen, enn tørr ved. Jo tørrere veden er, desto bedre blir ovnens virkningsgrad.

– Merking av energiinnhold på vedsekkene gir dermed bedre fyring, noe som på sikt vil gi større tillit til bransjen – og antall useriøse vedselgere med fuktig ved i sekken blir redusert, forklarer rådgiveren i Nibio.