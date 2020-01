Ni nye medlemmer med «historisk kvalitet»

De Historiske fikk 46 henvendelser om medlemskap i 2019. Et medlemskap er regnet som et kvalitetsstempel for bedriften, men setter samtidig krav og forventninger til kvalitet, arkitektur og bevaring av historiske verdier.

Organisasjonen er internasjonalt forankret gjennom Historic Hotels of Europe og Historic Hotels of America, som er støttet av National Trust for Historic Preservation.

Følgende hoteller, spisesteder og historisk skip ble medlemmer i fjoråret: Hotel Union i Geiranger, Boen Gård i Kristiansand, Eilert Smith Hotel i Stavanger, Visnes Hotel i Stryn, Ringnes Gård i Noresund, Atlungstad Brenneri, Ottestad ved Hamar, Høymagasinet i Oslo, Speilsalen Britannia Hotel i Trondheim og Riskafjord II i Lysefjorden.

I Ringnes-familiens eie i 700 år

Ringnes Gård ligger ved Krøderfjorden og har vært i Ringnes-familiens eie i 700 år. Brødrene Ellef og Amund Ringnes etablerte Ringnes Bryggeri i Christiania i 1876.

I 2002 kjøpte Ringnes Bryggeri noen av husene på gården. Dagens eier, Knut Erik Ringnes, kjøpte tilbake alle husene på gården fra bryggeriet i 2017.

– Hoppende glade

Annonse

Gården, som har selskapslokaler, pub, stabbur, boblebad og badstu, arrangerer blant annet firmafester, konferanser, julebord og bryllup.

Kenneth Kvam og Morten Leite er vertskap på gården.

– Vi er storfornøyde og hoppende glade for dette. Det er en lang prosess å bli medlem her, og en blir grundig vurdert om historiske linjer og hvordan drifta er. Vi hadde også besøk av en ukjent gjest som sjekket opp drifta vår. Det er vanlig og vi ble veldig glade når denne rapporten fra oppholdet kom, sier Morten Leite.

Leite og Kvam driver i tillegg Rjukan Admini Hotel som ble reist av Norsk Hydros grunnlegger Sam Eyde i 1908. Dette hotellet er også med i De Historiske.

Riskafjord II i Lysefjorden

Veteranbåten Riskafjord II er bygd i 1864. Fram til 1. november 1996 var båten den eldste i rutefart i Norge.

Den hadde da gått i rute mellom Stavanger og Hommersåk siden midten av 20-tallet.

I dag brukes båten til blant annet firmaturer og spesialcruise med egne kulturinnslag. «Riskafjord II» er blitt en del av regionens kulturliv.