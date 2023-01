New Holland med ny elektrisk traktor

New Holland lanserer en ny elektrisk traktor i mellomklassen. T4 Electric Power får 120 hestekrefter, skriver traktor.no. Produksjonen skal starte opp i løpet av 2023, og traktoren er utviklet av utviklet som et samarbeid mellom eksperter i USA og Italia.

Maks hastighet skal være 40 kilometer i timen, og traktoren er utstyrt med firehjulstrekk. Ifølge produsenten skal batteriet holde til en dags arbeid, og traktoren skal kunne hurtiglades på en time.

– T 4 Electric Power er den ideelle løsninger for lavere effektklasser. Den er egnet til ulike mellomstore gårder med husdyr, for bruk til oppdrag innen kommunal sektor, for frukthager og spesielle behov, sier Marc Kermisch som er sjef for digitalisering hos CNH Industrial.