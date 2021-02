Nettbutikker for lokalmat slår seg sammen

Matfra.no og Lokalmatportalen.no skal jobbe sammen for å gjøre lokalmat tilgjengelig for enda flere konsumenter, skriver Nationen.

Matfra.no er en digital markedsplass for lokalmat, hvor tilbydere av lokalmat kan tilgjengeliggjøre sine varer direkte til forbrukere i sitt område.

Nå har Harstad-selskapet kjøpt 100 prosent av aksjene i Trøndelag-baserte Localefood AS, selskapet som står bak nettbutikken Lokalmatportalen.no.

– Matfra.no og Lokalmatportalen er ganske like konsepter. Vi har sittet på hver vår kant og konkurrert mot hverandre. Men vi deler visjoner og har samme verdigrunnlag, så sammen blir vi sterkere. Norsk landbruk er bygd på samarbeid, og vi tror at ved å samle disse to tjenestene vil vårt produkt bli enda bedre for både produsenter og kjøpere, sier gründer og daglig leder i Matfra.no, Mariann Solaas, til Nationen.