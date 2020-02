Nesten 600 vil selge kvoten

Påmeldingene fra bønder som ønsker å selge kvoten sin, fortsetter å komme inn til Landbruksdirektoratet.

– Trenden fortsetter, med stadig flere påmeldinger. Vi ser at det fortsatt er ledig volum i Rogaland, Hedmark og Oppland, men i Hedmark og Oppland nærmer det seg avsatt mengde. I Finnmark er det et lite volum igjen. Det har vært stabilt siden kort tid etter at vi åpnet for påmeldinger, forteller Olav Sandlund, seksjonsleder i Landbruksdirektoratet.

Det er i Rogaland det fortsatt er mest ledig volum igjen, både i liter og i prosent. Men hver uke kommer det nye påmeldinger, også der.

– Det er et stykke igjen til 31. mars, så det er håp om at vi skal klare å fylle mengden der også, sier Sandlund.

Under 70 000 liter i snitt

Den gjennomsnittlige kvoten som er meldt inn for salg, er på 88 425 liter. Høyest er den i Finnmark, men der er det kun tre bønder som har meldt inn kvoten sin for salg.

Deretter følger region Østfold og Vestfold, og region Oslo og Akershus.

I den andre enden av skalaen ligger Oppland, Vestland og Telemark. Det er til sammen 197 bønder som har meldt inn kvoten sin i disse regionene, og snittkvoten de vil selge til staten er på under 70 000 liter.

Kan endre seg

Sandlund minner om at alle tall så langt, er påmeldt mengde. Man vet ennå ikke hvor mye bøndene som har meldt seg, vil søke om å få selge.

– Vi har så vidt begynt å få inn søknader, forteller Sandlund.

Man vet heller ikke hvor mange som kommer til å trekke seg, eller melde seg på.

– Det har kommet noen avmeldinger, pluss minus ti stykker. Vi har ønsket at de som skal melde seg av, gjør det raskt. Samtidig er det nok mange som tenker på det. Det kan de gjøre helt fram til 31. mars, og det kan det være at noen gjør. Men vi håper de bestemmer seg raskt av hensyn til de som står på venteliste, sier seksjonslederen.

– Det endelige resultatet kan endre seg veldig mye, for det er salgssøknadene som avgjør. Men det framstår som det er stor interesse for å selge kvote, så vi har et godt håp om at vi skal komme i mål med de 40 millionene liter som Bondelaget og staten ble enige om, sier Sandlund.

Venter

I forrige nummer av Bondebladet skrev vi om Harald Vataker, som er på venteliste etter at han fikk feilmelding da han prøvde å trykke på påmeldings-linken på Landbruksdirektoratets side.

Han står registrert med tiden 12.03, noe som var for seint for å få tilbud om å selge, så langt.

– Hva gjør dere med dem som står på venteliste på grunn av forsinkelsen på Landbruksdirektoratets nettside?

– Vi registrerer dem. Vi har en levende liste foreløpig, i og med at folk melder seg på, og folk trekker seg fra lista.

– Betyr det at dere venter med å behandle disse sakene?

– Foreløpig gjør vi det, for å se.

– Hvor mange henvendelser har dere fått om dette?

– Vi har fått den ene, og en vi har registrert en som påpeker det samme.

Bondebladet kjenner til tre bønder som står på venteliste etter å ha fått feilmeldingen.