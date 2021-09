Nesten 5000 sesongarbeidere slapp restriksjoner ved innreise

Uten utenlandske sesongarbeidere frykter grøntnæringen i Norge et svært tungt år. Derfor åpnet Landbruks- og matdepartementet for muligheten til å søke om å komme seg inn i Norge uten innreiserestriksjoner.

Ordningen ble innført i mars, og ble avsluttet 15. september. Det var Landbruksdirektoratet som behandlet søknadene, og totalt kom det inn 5153 søknader. 4766 ble innvilget, mens 387 ble avslått, skriver direktoratet.

Søknadsordningen var for «unntak fra restriksjonene for utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig for å opprettholde nødvendig drift i grøntsektoren».

Rekorden for søkere ble satt første uka i juni, da over 500 søknader kom inn.