Nei til EU vant i plenum – får fremme Acer-søksmålet

Nei til EU er meget fornøyd med at Acer-søksmålet nå skal prøves for rettsapparatet i full bredde.

Nei til EU har tapt i underrettene, men i plenum kom et flertall på 12 dommere til motsatt resultat.

Et mindretall på fem dommere, med annenvoterende Wilhelm Matheson i spissen, kom til samme konklusjon som underrettene, skriver rett24.no.

– Et særlig behov

Førstvoterende Knut H. Kallerud leste opp avgjørelsen. Han skriver:

«Jeg er kommet til at det foreligger et særlig behov for å få prøvd det prinsipielle og uavklarte rettslige spørsmålet i saken i den form det er reist. Myndighetsoverføring til internasjonale organer, ikke minst i sammenheng med EØS-samarbeidet, er et aktuelt og tilbakevendende spørsmål hvor ulike oppfatninger gjør seg gjeldende. Dette forsterkes av at dette er et område hvor det stadig skjer en utvikling, og hvor det – ut fra det Nei til EU pretenderer – foregår en «bit for bit»-overføring av myndighet som stadig blir vanskeligere å reversere.

Videre nevner jeg at selv om spørsmålet i hovedsaken er omstridt også rettslig, er det ikke tidligere prøvd for domstolene. En dom som bidrar til å avklare grensen mellom Grunnloven § 26 andre ledd og § 115, vil være retningsgivende for fremtidige saker hvor dette spørsmålet kommer opp. Stortinget treffer jevnlig samtykkevedtak av denne karakter, og dommen vil derfor ha betydning uavhengig av om retten konstaterer at det omstridte vedtaket har den nødvendige forankring eller kommer til at Grunnlovens grenser er overtrådt.»

– Historisk avgjørelse

– Dette er en historisk avgjørelse som gjør det mulig å håndheve Grunnlovens vern om norsk suverenitet, sier Nei til EUs leder Roy Pedersen i en pressemelding.

Saken skal nå tilbake til Oslo tingrett for å behandle spørsmålet om Stortinget har brutt Grunnloven.

Grunnlovens § 115

Nei til EU ser fram til å belyse for retten de inngripende konsekvensene Acer og EUs energiunion har for det norske samfunnet.

Nei til EU har saksøkt staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall, da EUs tredje energipakke ble vedtatt i mars 2018.

– Dette er suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven på et av samfunnslivets kjerneområder, nemlig energisektoren. Suverenitetsavståelsen kan få inngripende betydning både for mange bedrifter og befolkning i det norske samfunnet, sier Roy Pedersen.

– Vi noterer med interesse at Høyesteretts flertall anfører at EUs energibyrå Acer via ESA kan fatte vedtak av betydning for Statnett og at det er EFTA-domstolen og ikke norske domstoler som skal behandle og eventuelt bøtelegge ved brudd på retningslinjer og pålegg, sier Pedersen videre.

– Ett sentralt moment

Saken er ført for retten av Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS.

– Vi er veldig fornøyd med avgjørelsen, jeg synes den er veldig god. Den peker på ett sentralt moment, som ble fremhevet flere ganger, og det er demokratihensynet. Og også sivilsamfunnets adgang til å få prøvd slike saker for retten, samt mindretallsvernet for stortingsrepresentanter. Jeg mener det er en god og gjennomreflektert avgjørelse. Vi er også fornøyd med at flertallet ble så stort som det ble, sier Brygfjeld til rett24.no.