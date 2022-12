Nei til EU anker lagmannsrettens ACER-dom

Nei til EU vedtok på et ekstraordinært styremøte sist uke å anke ACER-dommen til Høyesterett.

Borgarting lagmannsrett ga ikke medhold og frifant staten. Nei til EU ble likevel fritatt fra å dekke statens saksomkostninger på grunn av sakens «omstridte, uavklarte og prinsipielle rettsspørsmål av betydelig samfunnsmessig interesse», står det i dommen.

Tekniske reguleringer

Lagmannsretten har redusert saken til et spørsmål om rent tekniske reguleringer av kraftoverføring, som retten mener er lite inngripende, mener Nei til EUs leder, Einar Frogner.

– Vi mener man da ser bort fra hvordan disse reguleringene utgjør rammeverket for det energimarkedet som har gitt oss historisk høye strømpriser. Hvis reguleringsmyndighetene i landene er uenige om for eksempel bruk av utenlandskablene og krafteksport, er det ACER som bestemmer, overfor Norge via EØS-tilsynet ESA. Dette er en suverenitetsavståelse som kan være svært inngripende for det norske samfunnet, sier Frogner.

Under rettsforhandlingene 31. oktober til 4. november prosederte og førte Nei til EU flere vitner som begrunnet sammenhengen mellom suverenitetsavståelsen, påkoblingen til EUs energiunion og høyere strømpris i Norge – og de store konsekvensene vi nå ser at dette har for norsk næringsliv og husholdninger.

Grunnloven § 115

Nei til EU har saksøkt staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnloven § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall, da EUs tredje energimarkedspakke ble vedtatt i mars 2018.

Det var i november 2018 at Nei til EU stevnet staten. I mars 2021 fikk Nei til EU medhold i Høyesterett om at saken kan fremmes. Oslo tingretts dom 22. november 2021 ga ikke Nei til EU medhold, og anken ble forkastet av Borgarting lagmannsrett 7. desember 2022.