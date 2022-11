Nedjusterer tak på strømstøtte til landbruket

Budsjettavtalen mellom Ap, Sp og SV kom omsider i havn tirsdag og ifølge en pressemelding fra Stortinget blir ikke strømstøtteordningen med et tak på 60 000 kWt videreført i 2023. Dermed blir taket nedjustert til 20 000 kWt fra 1. januar.

– Det er skuffende at Stortinget ikke fant rom til å videreføre strømordningen med et tak på 60 000 kWt i statsbudsjettet. Dette skaper en unødvendig økonomisk utfordring for bønder som allerede er i en presset situasjon, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Forutsigbarheten blir borte

Gimming påpeker at endringen av taket var et viktig grep for å skape forutsigbarhet for bonden, ved å gi en visshet om at det vil lønne seg å lagre og selge varene.

– Nå som den forutsigbarheten blir borte kan det bli spesielt utfordrende for grøntprodusenter som produserer på friland. De er helt avhengig av å tørke, kjøle og lagre varene på egne lagre gjennom vinteren. Flere av disse produsentene har et strømforbruk som er tre-fire ganger så høyt som 20 000 kWt. Også flere husdyrproduksjoner opplever utfordringer med taket på 20 000 kWt, sier Gimming og legger til:

– Flere produsenter dermed risikerer dermed store tap ved å holde kjølelagrene for grønnsaker i gang med de ekstraordinære høye strømutgiftene.

Kutt i dieselavgiften

Enigheten blant regjeringspartiene om statsbudsjettet innebærer blant annet at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har fått gjennomslag for ytterligere kutt i drivstoffavgifta. Til sammen legger budsjettet opp til kutt på 1,5 milliarder kroner, særlig innen anleggsdiesel.

