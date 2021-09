Nasjonal pris til flytende hytte

Tenk Tre har kåret den flytende granhytta FLO på Haldenvassdraget til Månedens trebygg for juli. Hele konstruksjonen er laget av gran, med unntak av flyteelementene.

Fløtingshistorien i Haldenkanalen strekker seg flere hundre år tilbake i tid, og det er nettopp denne tradisjonen som ga ideen til den flytende granhytta FLO.

– Vi er opptatt av at folk skal komme hit og kose seg i fin natur, og samtidig lære om historien i vassdraget. Her kan man både besøke kanalmuseet og overnatte på vannet, sier Vidar Østenby, leder for Regionalpark Haldenkanalen.

Arkitektene Anders Byng Strøm og Laureen Putzolu synes prosjektet har vært morsomt å jobbe med.

– Valget falt på gran fordi det ser røft ut fra utsiden når barken er på, samtidig som den gir en lys og varm følelse innvendig. Her snakker vi gran fra innerst til ytterst, sier Byng Strøm.

– På sikt skal hytta kunne transporteres, og overnattingsgjestene kan da velge å overnatte fortøyd til brygga, eller ute på vannet, sier prosjektleder for Tenk Tre, Ellen Alfsen.