Nå starter salget av melkekvoter

Fra andre januar 2020, kl 12.00 åpnes det frivillige salget av grunnkvote til staten. Oppkjøpsordningen er todelt. Først inviteres kvoteeiere til å melde sin interesse for å selge til staten, og deretter kan man sende søknaden om grunnkvotesalg, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Videre står det at kvoteeiere kan selge hele eller deler av grunnkvoten, men at minst 80 prosent av kvoten som skal selges, må selges til staten. Resten står man fritt til å selge på det private markedet. Oppkjøpsmengde og pris vil variere i hver enkelt region. Prisen du vil få for kvotesalget kan du lese om her.

I pressemeldinga uttaler seksjonssjef i Landbruksdirektoratet, Olav Sandlund, at oppkjøpsordinga vil foregå etter "førstemann til mølla"-prinsippet. Han forklarer at Landbruksdirektoratets nettsider vil oppdateres fortløpende med informasjon om hvor store oppkjøpsmengder som står igjen i hver enkelt region.

Salg av grunnkvote vil ikke ha virkning før i 2021, noe som betyr at det kan produseres på den ordinære kvoten i hele 2020. Landbruksdirektoratet melder at de har planlagt at pengene for kvotesalget vil bli utbetalt i januar 2021.