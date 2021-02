Nå må innkvartering ved innreisekarantene forhåndsgodkjennes

Arbeidstilsynets avdekker mange brudd på smittevernreglene når de kontrollerer innkvartering for utenlandske arbeidstakere, forteller tilsynet i en pressemelding.

– Målet med godkjenningsordningen er å redusere risikoen for at utenlandske arbeidstakere sprer koronasmitte på arbeidsplassene og i lokalsamfunnene i karantenetiden, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Karantenehotell eller forhåndsgodkjent karanteneinnkvartering

Arbeidsgivere kan tilby godkjent innkvartering for innreisekarantene på to måter.

Den ene - og hovedregelen - er å innlosjere utenlandske arbeidstakere på et godkjent karantenehotell straks de kommer til norskegrensen.

Den andre er å få godkjent innkvarteringen av Arbeidstilsynet. I søknaden til Arbeidstilsynet må de dokumentere at innkvarteringen de stiller til rådighet for arbeidstakerne i karantenetiden, oppfyller kravene for å hindre smitte mellom arbeidstakere.

For å kunne hente arbeidstakere over grensa, må arbeidsgiver søke Arbeidstilsynet om forhåndsgodkjenning av innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet i karantenetiden. Arbeidstakere som bor på forhåndsgodkjent karanteneinnkvartering, er unntatt fra plikten til å bo påkarantenehotell.

Arbeidsgiver må søke om unntak fra innreiserestriksjonene for enkelte kategorier arbeidsreisende. Søknaden sendes Sjøfartsdirektoratet. Godkjenningen fra Arbeidstilsynet skal legges ved søknaden.

Dette er kravene til innkvartering i innreisekarantenetiden

Kravene til innkvartering i karantenetiden er strengere enn de ordinære kravene til innkvartering.

Dette er tilleggskravene ved innreisekarantene:

* mulighet til å unngå nærkontakt med andre

* enerom med TV og internett

* eget bad

* eget kjøkken eller matservering

I søknaden til Arbeidstilsynet må arbeidsgiver dokumentere at lokalene oppfyller kravene.

Arbeidsgivere som har flere innkvarteringslokaler, må sende egne søknader for hver adresse.

– Fortsatt skal all innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet, oppfylle krav som gjør det mulig å følge de ordinære smittevernreglene og dermed hindre smitte mellom arbeidstakerne, sier Trude Vollheim.

Arbeidstilsynet vil føre tilsyn

For å kontrollere om arbeidsgiver oppfyller kravene til karanteneinnkvartering, kan Arbeidstilsynet både før og etter godkjenningen gjennomføre tilsyn med lokalene.Hvis lokalene ikke oppfyller kravene, kan vi trekke tilbake godkjenningen.

Arbeidstilsynet vil også opprette et register over virksomheter som får forhåndsgodkjent innkvarteringssted for innreisekarantene.

Søknad sendes via Altinn.