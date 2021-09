Nå kan du søke støtte i Bærekraftfondet

Bærekraftfondet til Norges Bondelag og Gjensidige har delt ut 4,5 millioner kroner til prosjekter i landbruket i 2021. Nå er det klart for ny søknadsrunde.

I vårens søknadsrunde fikk 18 prosjekter tildelt støtte. I tillegg kan enkeltpersoner søke om støtte til tiltak og der er fristen fortløpende. Opptil ti millioner kroner kan bli delt ut til bærekraftige tiltak i løpet av året.

– I forrige runde mottok vi svært mange gode søknader, og valgte ut de prosjektene vi har mest tro på skal gjøre en forskjell for den enkelte bonde, for landbruket, og samfunnet som helhet. Det er tydelig at mange bønder er opptatte av å gjøre driften sin mer bærekraftig. Blant annet ser vi stor innovasjonsvilje for å redusere klimagassutslipp fra husdyr, sier Anne Thorine Brotke, bransjeansvarlig for landbruk i Gjensidige.

Annonse

Fondets formål er å støtte tiltak som bidrar til at næringa innfrir sine klimaforpliktelser, bidrar positivt til dyrevelferd og reduserer sannsynligheten for skader.

– Vi er i startfasen for Bærekraftfondets arbeid, men ser allerede at flere av prosjektene som har fått støtte gir god nytteverdi for både bonde, landbruk og storsamfunn. Støtten skal være det som gjør det mulig å få gjennomført prosjektet, enten det er tiltak for å redusere klimagassutslipp, flomsikre elveleier, sikre beredskap for bonden og redusere risikoen for skader. Det er mange kreative bønder og landbruksmiljøer der ute, og vi håper på mange gode søknader, sier Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag.

Neste søknadsfrist er 15. oktober 2021.