Nå harryhandler vi mer igjen

Norsk grensehandel er et stadig tilbakevende diskusjonstema. Under koronapandemien lå denne handelen lenge i dvale, med påfølgende oppsving for norsk mat- og næringsmiddelindustri. Men nå begynner grensehandelen å ta seg opp igjen, i kjølvannet av at samtlige reiserestriksjoner ble lettet på tidligere i år.

Grensehandlet for 2,1 mrd

Nye tall fra statistikken for grensehandel, lagt ut av SSB fredag, viser at nordmenn la igjen 2,1 milliarder kroner på grensehandel de tre første månedene i 2022.

Sammenligningsgrunnlaget for samme tid de siste to åra, er imidlertid litt trøblete. I første kvartal 2021 hadde SSB for få observasjoner til å kunne beregne handlebeløpet, som da ble estimert til 20 millioner kroner. I 2020 inntraff nedstengningen av Norge på slutten av kvartalet. Da endte grensehandelen på 1,7 milliarder kroner.

Vi må tilbake til 2019 for å finne et 1. kvartal som ikke var berørt av pandemien og restriksjoner. Da endte handelen over grensa på 3,9 milliarder kroner.

– Grensehandel er på vei opp etter at alle reiserestriksjoner ble fjernet i midten av 1. kvartal i år, men det er et stykke igjen til vi når samme nivå på grensehandelen som i rekordåret 2019 og årene før pandemien, sier SSB-rådgiver Kristin Aasestad i pressemeldingen.

Hun legger til at det blir interessant å se om vi i 2. kvartal kommer tilbake på nivået før pandemien.

1 million grensehandelsturer

I de tre første månedene i år, dro nordmenn på omtrent 1 million grensehandelsturer. I samme periode i 2019 var tallet det dobbelte, med 2 millioner dagsturer over grensen.

Nordmenn handlet i gjennomsnitt for rundt 2 000 kroner på hver handletur i 1. kvartal 2022. Det er omtrent det samme som vi brukte på hver handletur i 1. kvartal i 2019.

Tall fra varehandelsindeksen viser en nedgang i det norske omsetningsvolumet for dagligvarebransjen og butikksalg av alkohol i mars, i takt med at grensehandelen øker.