Nå blir det påbud med belte i traktor

Allerede fra imorgen (1. juli 2020) blir det et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått inn påbudet om bruk av setebelte i traktor, i regelverket. Dette er et enkelt og konkret tiltak som vil bidra til å redde liv, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Traktorulykker står for cirka halvparten av dødsulykkene i landbruket, og Arbeidstilsynet mener sikkerhetsbelte ville redusert antallet. Det har vært kjent en stund at et slikt påbud trolig ville komme, men nå er det altså offisielt.

Annonse

Selv om det nå kommer et generelt påbud, er det lagt inn noen unntak. Det gjelder blant annet ikke når du kjører på islagt vann eller dersom du holder på med arbeid hvor du må inn og ut av traktoren hele tiden.

Et annet unntak er ATVer.

– Kravet om bruk av setebelte gjelder for traktorer som er produsert med førervern og feste for setebelte. Det er regelverk fastsatt i EU-forordninger som avgjør om traktorer skal produseres med førervern og setebelte. De fleste ATV har ikke noe krav om førervern og omfattes dermed ikke av kravet om montering og bruk av belte, skriver Arbeidstilsynet i en epost.

Les også: Håper på påbud om belte i traktor

– Mange alvorlige ulykker og dødsulykker kunne vært unngått hvis føreren hadde brukt setebelte. En typisk ulykke skjer ved at føreren blir kastet ut av traktorhytta og får traktoren over seg. Med setebelte ville føreren blitt mørbanket, men sannsynligvis reddet livet. Her trengs det en holdningsendring, sier Vollheim videre i pressemeldingen.