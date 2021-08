Mye trening kan gi hjerte med superkrefter

Landeveissyklister, triatleter, maratonløpere og andre som driver med utholdenhetssport, utvikler hjerter med superkrefter, skriver forskning.no.

Noen Tour de France-ryttere har så store og sterke hjerter at de kan pumpe opptil 40 liter blod på et minutt. Altså noe som svarer til fire 10-liters bøtter fylt med blod.

– Det er en ganske utrolig prestasjon av et hjerte som bare veier 300–400 gram. Tenk bare over hvor lang tid det tar å fylle en enkelt bøtte med vann fra springen, sier Lars Juel Andersen, som er overlege og ph.d. på Kardiologisk avdeling, Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Juel Andersen har vært med på å skrive en forskningsrapport om supermosjonisters helse.

Mosjonister som trener minst ti timer i uken, kan få et såkalt sportshjerte, med forstørrede hjertekammer og en tykkere hjertevegg, framgår det av rapporten.

Andersen sammenligner hjertet med en blåsebelg:

– Blåsebelgen vokser når den gjennom en lengre periode blir utsatt for store treningsmengder. Det betyr at den kan pumpe mer blod per slag, forklarer Andersen.