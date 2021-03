Mjølkesyre gav fleire nerveceller i musehjernen

Kroppen dannar mjølkesyre når vi trenar. Men forskinga på danning av nye blodårer i hjernen viste at mjølkesyre tilført som injeksjonar, kan gje same effekt. Det kan vera nyttig i behandling av dei som er for sjuke eller svake til å trena vanleg, skriv forskning.no.

Dette har Marvin Lambertus, doktorgradsstudent ved Farmasøytisk institutt på Universitetet i Oslo, undersøkt.

– Vi samanlikna vanlege mus med mus der genet for HCA1 er slått av. Slike vert kalla HCA1 knockout-mus. Samanlikninga set oss i stand til å observera funksjonen til HCA1-proteinet i korleis nerveceller vert danna, forklarar Lambertus.

Musene vart sette på ulike regime. Nokre vart sette i hardtrening. Ei anna gruppe fekk injeksjonar med mjølkesyre, medan ei kontrollgruppe fekk injeksjonar med saltvatnsløysing.

Forsøka viste at det var forskjellar mellom musene, men òg mellom dei to hjernesonene. I begge sonene vart danning av nerveceller stimulert av trening hjå begge variantane mus.

– I den eine sona var det derimot ein forskjell når mjølkesyra vart tilført som injeksjonar. Hjå knockout-musene, der aktiveringa av proteinet var slått av, fann vi ingen effekt. Men hjå vanlege mus førte injisert mjølkesyre til at det vart danna fleire nerveceller, seier Lambertus.