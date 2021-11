Miljøvernere delte ut priser for verste klimatiltak

Miljøvernere utdelt tirsdag de tradisjonelle «Dagens fossil»-priser. Storbritannia og Australia var de første til å få den tvilsomme æren.

Australia fikk prisen for nylig å ha godkjent tre nye kullprosjekter til tross for at landet hevder at de trapper opp innsatsen for å bremse CO2-utslippene.

Climate Action Network, som er en paraplyorganisasjon for hundrevis av frivillige organisasjoner, sier at lange køer hindret mange observatører som er kommet langveisfra, i å komme til sine møter i Glasgow.

Når de prøvde å logge på, klarte de det ikke på grunn av tekniske problemer, og organisasjonen ber derfor vertslandet om å bedre organiseringen av møtet for at de frivillige organisasjonene får delta.

Kinesiske myndigheter oppgir nå at den daglige produksjonen av kull har økt til 11,5 millioner tonn per dag.

Det er en økning på 1,1 millioner tonn per dag siden slutten av september, skriver AFP.

En enkelt dag i slutten av oktober produserte Kina hele 11,72 millioner tonn. Det er det høyeste tallet for én dag på flere år. (NTB-AP)