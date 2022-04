Miljøgifter via lufta er redusert i Barentshavet

En rapport signert forskere og rådgivere fra noen av landets forskningsinstitusjoner og direktorater viser at siden 1990-tallet har nivåer av noen miljøgifter gått ned i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen med Skagerrak, skriver forskning.no.

– Miljøgifter via lufta, blant annet PCB og kvikksølv, er redusert i omfang, sier forsker Sylvia Frantzen ved Havforskningsinstituttet.

Rapporten bygger på prøver fra luft, sedimenter, flere arter av fisk og skalldyr, sjøfugl og sjøpattedyr. Rapporten er et bidrag til neste Stortingsmelding for helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder. Den skal komme i 2024.

Men selv om det er mindre av noen gamle miljøgifter i Barentshavet, så forsvinner de ikke helt fra naturen likevel. De tenderer i stedet til å flate ut, opplyser Frantzen.

I havene gjør miljøgifter en potensiell stor skade på økosystemene.

– Et dyr vil over tid spiser veldig mange byttedyr og ta opp i seg miljøgiftene som byttedyrene inneholder. Siden stoffene skilles sakte ut, hoper stoffene seg opp over tid og øker i konsentrasjon fra et nivå i næringskjeden til det neste, forklarer Frantzen.

Slik risikerer dyrene som lever øverst i næringskjeden å få i seg de høyeste konsentrasjonene av miljøgifter.