Mette (31) kåret til ny Bondelagskokk

– Det er så stas! For en ære det skal bli å få lov til å smykke seg med denne tittelen, utbryter Evensen litt overveldet etter at hun torsdag kveld ble overrasket med utmerkelsen under finalen i Det Norske Måltid.

Til daglig er hun kjøkkensjef og medeier av restauranten Le Bistro i Trondheim. Med den nye tittelen følger et kokkestipend på 100 000 kroner, som vil gi et stort løft til hennes arbeid med å stimulere til matglede. Samtidig er hun åpen om at det er mer hun ønsker å gjøre seg kjent med.

– I tillegg til å være et godt forbilde for andre og spre kunnskap og engasjement, ønsker jeg selv å bli enda bedre kjent med bonden og de ulike produksjonene vi har i landet. Vi har så fantastiske råvarer her i Norge og som kokk vil jeg jo helst bruke det beste, smiler hun og innrømmer at hun er heldig som bor «midt i matfatet».

– Takk til dere som lever og ånder for lokalmat. Dere gjør det mulig for oss å drive restaurant i lille-storbyen Trondheim, smiler hun.

Råvarekunnskap og lærlinger

Juryen består av kokkene Hallvar Ellingsen og Jørn Lie, samt matprodusentene Hilde Aukrust og Bjørn Gimming. Juryen vektla blant annet Evensens arbeid med lærlinger, og i begrunnelsen heter det:

«Årets Bondelagskokk hedrer heller råvarene enn seg selv. Hun jobber knallhardt for å spre kunnskap og innsikt om alt som ligger bak produksjonen av gode råvarer, som hun er brennende opptatt av å videreføre spesielt til lærlinger og framtidas generasjoner»

– Vi er veldig stolte av å ha Evensen med på laget. Med sitt smittende engasjement for lokalmat og sin knallsterke kokkefaglige bakgrunn, gleder vi oss stort til å samarbeide med henne om å fremme norsk mat av høy kvalitet, sier Bjørn Gimming, jurymedlem og leder i Norges Bondelag.

Viktig samarbeid

For å vise fram mangfoldet og kvaliteten på de norske råvarene har Norges Bondelag samarbeidet tett med en kokk som utmerker seg, og som får tittelen Bondelagskokk. Samarbeidet startet i 2003 og kunnskapen i befolkningen har vokst i takt med interessen. Nordmenn ønsker stadig mer norsk og kortreist mat. For å knytte tettere bånd mellom bonden, kokken og forbrukeren, og for å ivareta og utvikle norsk matkultur, er dette samarbeidet minst like aktuelt og viktig i dag.

