Mest vann, metta fett og stivelse i veganpålegg

Mattilsynet har undersøkt næringsstoffer og uønskede stoffer i blant annet veganpålegg som kan brukes til å erstatte ost og skinke.

Det ble funnet lite uønskede stoffer, men produktene inneholder kanskje ikke de næringsstoffene du tror, skriver Mattilsynet.

Produsentene oppgir på emballasjen at produktene for det meste er basert på vann, kokos- og sheaolje og stivelse.

– Analysene bekrefter at såkalt vegansk alternativ til ost er en kilde til stivelse, kostfiber og fett, men ikke proteiner. Til sammenligning så inneholder vanlig gulost proteiner og fett, men ikke stivelse og kostfiber, sier seniorrådgiver Ellen Kielland i seksjon kjemisk Mattrygghet i Mattilsynet.

Veganpålegg som er ment å erstatte skinke, inneholder som ventet mest stivelse og kostfiber. Produktene inneholder også mellom 16–18 gram modifisert stivelse per 100 gram. Vanninnholdet i produktene er mellom 53–55 gram per 100 gram. Et av de analyserte veganproduktene var tilsatt kalsium.

