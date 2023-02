Merker et ønske og behov for å møtes

Fortsatt er det seks måneder til portene åpner til årets eneste landbruksmesse nord for Dovre, men planleggingen er godt i gang. Agrisjå arrangeres vanligvis hvert tredje år, i et triangel med Agroteknikk i Lillestrøm og Agrovisjon i Stavanger, men måtte avlyses i 2020 på grunn av pandemien.

– Vi merker at det er et ønske og behov for å møtes, blant annet for å diskutere utfordringene mange bønder står i nå. Dette blir både en faglig og sosial møteplass, sier Ertsgaard.

Smartere landbruk

Messen vil gå over tre dager, fra 25. – 27. august. Tidligere har de hatt opp mot 30 000 besøkende, og håper på det samme i år.

– I 2017 flyttet vi Agrisjå fra Stjørdal sentrum og opp til Frigården, hvor det er mye bedre plass. Vi merker at spesielt de største utstillerne ønsker god plass slik at de får vist fram så mye som mulig, sier han.

Hovedtema for messen blir i år smartere landbruk.

– Det blir et eget teknologitorg med stasjoner, fagprogram og utstillere, som blant annet viser fram GPS-styringer, droner og sensorteknologi. Vi har fått finansiering til dette fra fylkeskommunen, og NLR er prosjektleder, forteller han.

Husdyr og godvær

I tillegg til maskiner og utstyr, vil det også komme mange dyr til Agrisjå.

– Vi kommer til å ha både oppvisninger, auksjon og utstillinger for husdyr, alt blir samlet på et eget husdyrtun. På denne måten kan vi vise fram et større mangfold av landbruket, og vi håper mange familier tar turen for å se på, sier Ertsgaard.

Han krysser også fingrene for at det blir fint vær den siste helgen i august.

– Messen er utendørs, alt blir mye hyggeligere med godvær. Vi kan uansett love et variert program med mange utstillere, aktiviteter, Bondens marked og god stemning, avslutter Ertsgaard.

