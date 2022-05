Mer til velferdsordninger

Partene har prioritert velferdsordningene gjennom betydelige økninger av tilskuddssatser og maksimalbeløp. Tilskudd til avløsning er økt med vel 102 millioner til 1 335,367 mill. kroner.

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.m. er økt med 35,1 mill. til 168,1 mill. kroner. Tilskudd til sykepengeordningen er økt med 4,3 mill. til 36,9 mill. kroner.

Partene er videre enige om at det også kan gis tilskudd til sykdomsavløsning til foreldre som må ivareta barn med sykdom. Det stilles krav til legeerklæring som dokumentasjon for hele perioden det gis tilskudd på dette grunnlaget.

Maksimalt antall dager det kan gis tilskudd for på dette grunnlaget per forelder og foretak per år fastsettes av Landbruksdirektoratet, ut fra en samlet provenyeffekt på seks mill. kroner.