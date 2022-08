Mer kronglete for Tine Meieriet Tretten

Brua, som går over E6 og Lågen like ved Tine Meieriet Tretten, har kollapsa. E6 er stengt og et stort område er sperret av.

Fylkeskommunen har hatt krisestab med både eksperter og Vegvesenet.

Anleggssjef Knut Magne Tofte ved Tine Meieriet Tretten opplyser at drifta går som normalt, skriver Tine på sine medlemssider.

– Slik det ser ut nå har det ikke store driftsmessige konsekvenser for oss, men atkomsten til og fra meieriet blir litt mer kronglete, sier Tofte.

– Uansett er vi som mange andre berørt av det som har skjedd. Det gjør inntrykk å lese historiene til dem som har vært midt oppi situasjonen – og opplysningene om at brua også brukes som skolevei, skriver kommunikasjonssjef i Tine, Sindre Ånonsen, i en e-post til Bondebladet.

Inspisert 3. juni 2022

Statens vegvesen opplyser at Tretten-brua sist ble inspisert 3. juni i år. Det ble ikke funnet noe som førte til at brua ble erklært som trafikkfarlig.

Det ble funnet tre punkter som trengte vedlikehold, men tidsfristen for arbeidet er satt til 31. desember 2024.

– Dette er veldig overraskende for oss. Vi satte krisestab i dag tidlig. Det vi må gjøre nå, er å finne årsaken. Det er kjempeviktig. Den må vi finne, sier samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, Aud M. Riseng til NRK.

Bygget i limtre

Brua sto ferdig i 2012, og erstattet den gamle Tretten bru fra 1895 som kun hadde ett kjørefelt. Den er ble laget av limtre, og har lignende konstruksjon som Perkolo bru, som kollapset i 2016.

Statens vegvesen hadde ansvaret for brua fram til 2020, før det ble overført til fylkeskommunen.

