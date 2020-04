Får kombinere dagpenger og sesongarbeid

For mange dagpengemottakere vil det være lite lønnsomt å ta arbeid i landbruket fordi dagpenger per time er høyere enn timelønn i landbruket.

Det innføres derfor en midlertidig ordning med redusert føring av timer på meldekortet for dagpengemottakere som arbeider i jordbruk, skogbruk og gartneri, skriver regjeringa på sine nettsider.

Skal tjene på å arbeide

Antall timer som føres på meldekortet vil da være lavere enn det antallet timer en arbeider og får betalt for. I praksis betyr dette at de som tar seg jobb i landbruket skal tjene på det.

– Landbrukssektoren er en samfunnskritisk næring, og jeg har derfor jobbet for å få på plass en ordning som gjør at det vil være attraktivt for permitterte og arbeidsledige å ta seg jobb i landbruket. Dette er noe næringen har vært opptatt av, og det er viktig for meg at de som vil bidra til å sikre matforsyningen skal tjene økonomisk på det, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Flere tiltak på plass

Med denne endringen har vi nå fått på plass flere tiltak som vil bidra til å løse utfordringer med mangel på arbeidskraft i landbruket, mener statsråden.

Dette kommer i tillegg til endringene i utlendingsforskriften. Endringene gir sesongarbeidstakere, som er i Norge, adgang til å søke om forlenget oppholdstillatelse.

I tillegg gir endringene i bortvisningsforskriften arbeidstakere fra EØS-land, som skal påbegynne et arbeidsforhold i kritiske næringer, mulighet til å reise inn til Norge.