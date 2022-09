Mer enn 20 hester avlivet på gård i Telemark

Etter tips om mulige brudd på dyrevelferdsloven, aksjonerte politiet og Mattilsynet på en gård midt i Telemark. Til avisen Varden skriver Mattilsynet følgende i en e-post:

– Mattilsynet har vært på den aktuelle gården i ****** for en tid tilbake og da ble det fattet et vedtak om å beskjære hover. Mattilsynet har ikke fattet vedtak om avlivning av hester. Vi kjenner til at det har foregått en avlivning, men vi har ikke vært involvert.

Ifølge TA skal eieren selv ha valgt å avlive mer enn 20 hester etter aksjonen, trolig fordi vedkommende har funnet det vanskelig å etterkomme kravene.

Politiadvokat Bjørn Bakko i Sør-Øst politidistrikt bekrefter overfor TA at det var 29 hester på gården, og flesteparten av disse skal ha blitt avlivet. Saken etterforskes nå videre.