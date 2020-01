Mener flere tusen husstander får farlig strøm

Bondebladet skrev for rundt fire år siden om Ole Kristan Sørlie i Hedmark, som hadde kranglet med elverket i 39 år før de bygget ny trafo.

I etterkant av saken har Sørlie fått mange henvendelser fra folk med liggende problemer.

– Mange mennesker betaler for høyere installert effekt enn de faktisk kan hente ut, og har gjort det i mange år. Differansen er på noen tusen i året. For E25 standard betaler du hos Eidsiva 7625 kroner, om du betaler for E10, betaler du 4000. Differansen er på 3625 kroner i året. De betaler for en vare de ikke får, sier Ole Kristian Sørlie.

Sikkerhet

Nettselskapene tar seg betalt for størrelsen på sikringen i boligen din. Jo større sikring, jo mer strøm skal du kunne bruke. Vel så alvorlig som at folk betaler for noe de ikke får, er at dette går utover kvaliteten på strømmen.

– E-verket sender av og til både for lav og for høy spenning. En gjenganger er at nettselskapene sjelden tar ansvar. Nylig kunne vi lese i Romerikes Blad om en som hadde betalt for strøm til veilysene utenfor huset, men ikke sin egen. De ville ikke innrømme det, selv om de hadde gjort feil. Jeg er borti netteiere i hele landet, og de tar aldri ansvar, sier Jon Henrik Leere.

Leere er eltakstmann, og eier og driver firmaene Norsk Elektro Kontroll og Elektroskolen. Han har blitt brukt som sakkyndig i flere rettssaker, og er rådgiver i Landbrukets brannvernkomité.

Sørlie opplevde i de snaut førti årene han hadde for lav spenning flere branntilløp.

– Det er en av de største og fatale konsekvensene som kan skje. Vi vet boliger brenner, og at det kan skje uhell. Derfor er det svært viktig at både elektrobransjen, og tilsynsbransjen, og brannetterforskerne får fokus på dette med lave spenninger og lave kortslutningsstrømmer, sier Leere.

Landsdekkende problem

Takstmannen driver en del med brannetter­forskning også.

– Jeg ser at i 30 prosent av tilfellene er dette informasjon som netteierne ikke besitter. De har feil fokus i brannetterforskningen, og overser da omfanget av brannen. Ofte omtales det som eksplosjonsartede branner, sier han.

Leere mener problemet er landsdekkende.

– Basert på mine erfaringer gjelder det like mye på Sørlandet som i Nord-Norge, og like mye i store byer som på bygda. Jeg var involvert i en konkret sak hvor det var for langt fra transformator til hytta. Den brant. Mitt engasjement i saken var fordi når hytteeier skulle bygge opp igjen, var det et tilleggskrav på borti 800 000 kroner, for at nettet skulle forsterkes, og for at eieren skulle få tryggheten og kapasiteten han hadde behov for. Etter noen runder ble kravet redusert til cirka 100 000 kroner, sier Leere.

Liten andel

Ulf Møller er næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, en bransjeorganisasjon for nettselskap. Han peker på at det tross alt er et lite mindretall av husstandene som ikke får riktig kvalitet på strømmen.

– At det er noen tusen anlegg med for høy eller lav spenning, er sikkert riktig. Vi har 3,2 millioner kunder i Norge, at noen tusen har feil spenning, enten for høy eller lav spenning, er nok riktig, sier Møller.

Leere mener tallet er altfor høyt.

– Hvis noen tusen husstander har farlige installasjoner, da er det noe feil med det norske systemet, sier han.

Mangler insentiv

Det finnes ikke skikkelig statistikk hvor mange som får strøm med feil spenningskvalitet. NVE gjorde en undersøkelse NVE av klager til nettselskap fra 2014 til 2016, og i de to årene ble det påvist 1624 brudd på kravet til spenningskvalitet.

Dette er klager som er gått til nettselskapene, og som er behandlet der. I langt over halvparten av tilfellene var nettselskapene ansvarlige for utbedringen. Dersom problemet først blir oppdaget, koster det i langt de fleste tilfellene nettselskapene penger.

– Dersom huset ditt blir stående uten strøm løper det en kostnad for nettselskapet helt til strømmen er tilbake, sier overingeniør Eirik Eggum i NVE.

Dersom nettselskapet ikke leverer strøm av rett kvalitet, får de derimot ingen straff. I Ole Kristian Sørlies tilfelle måtte de bygge ny trafo inntil eiendomsgrensen, og legge kabel til huset.

Det koster penger, men er en kostnad de uansett er pålagt å ta. NVE har mulighet til å gi nettselskapene et overtredelsesgebyr, men Eggum i NVE fant ingen tilfeller hvor det har blitt gjort.

Betale tilbake

Dersom du betaler for mye, har du krav på å få pengene tilbake.

– Jeg har ikke fått penger tilbakebetalt, det er en lang prosess. Hvis de er velvillige, kan du få penger. Hvis de ikke er det, må du gjennom en lang prosess, sier Sørlie.

Foreldelsesfristen er normalt tre år tilbake i tid fra feilen oppdages. Dermed blir beløpet trolig aldri større enn noen tusenlapper. Sigbjørn Gjelsvik er stortingsrepresentant for Senterpartiet, og mener det bør bli lettere å få pengene tilbake.

– Angående tilbakebetaling, så har du ikke fått levert det du har betalt for. Per i dag er det lange klageprosesser. Elklagenemnda for næringsdrivende, forbrukerombudet for husstander. Det er grunn til å stille spørsmål om det kunne vært organisert lettere. I dag biter mange i det sure eplet, blant annet i frykt for høye advokatutgifter.

Lette ikke etter feil

Om husstandene fortsetter å motta strøm med dårlig leveringskvalitet, koster det altså ikke nettselskapene noe. Den eneste risikoen er å betale tilbake differansen i fastavgift.

Ulf Møller medgir at det ikke ligger noe økonomisk insentiv for at nettselskapene skal ut å spore opp husstander som mottar strøm med feil spenningskvalitet.

– Nei, det kan du si. Utfordringen har vært at fram til de smarte målerne ble i installert i fjor, visste vi ikke hvordan spenningen var. Vi var prisgitt at kundene ga beskjed. Nå får vi en mye bedre løsning gjennom de smarte målerne, sier han.

– Det var nok ikke slik at de reiste rundt og målte tilfeldig. De var avhengig av at kunden klaget, og så tok foretok kontrollmåling, sier Møller.

Rettigheter

Sigbjørn Gjelsvik mener mange strømkunder ikke vet hva de har rett på. Dette mener han nettselskapene bør pålegges å informere om.

– Det er viktig at det blir gitt god og riktig informasjon. Mange har vært i kontakt med nettselskapet uten å få det. Derfor stilte jeg spørsmålet til statsråden. Jeg mener nettselskapet burde ha en plikt til å informere kundene sine om hva de har krav på, sier Gjelsvik.

Ifølge forskriften kan nettselskapene normalt ikke kreve at kunden skal være med å betale for utbedring av nettet. Både Leere og Sørlie sier de har vært i kontakt med mange som har blitt fortalt at de må gi såkalt anleggsbidrag for en utbedring av nettet.

Det mener Gjelsvik ikke bør skje.

– Det er eksempel på bøllete oppførsel fra nettselskapets side. Alle, både næringsdrivende og husstander, har krav på dette. Folk i grisgrendte strøk har samme rettigheter. Det er helt grunnleggende. Du kan ikke leve i et moderne samfunn uten en god strømforsyning. Du skal være like godt dekket uansett hvor i Norge du er, sier Sp-politikeren.

Ulf Møller sier han ikke kjenner til denne praksisen. I likhet med Gjelsvik mener han det ikke er greit.

– Jeg vet ikke hvorfor de har prøvd å spleise. Jeg håper det er tilfeldig. Det burde ikke skje, sier Møller.

Lover bedring

Møller sier AMS målerne som nå er installert i svært mange norske hjem, henter informasjon om spenningskvaliteten. Ifølge Møller jobber flere nettselskap nå med å utvikle programvare for å automatisk

– Jeg tror bransjen løpet av 2020 har ganske god oversikt over hvilke anlegg som har for høy eller lav spenning, sier Møller.

Selv om AMS målere henter inn informasjon om spenningskvalitet, er det ikke like godt som instrumentene som brukes til å påvise dette i dag.

– Med innføring av AMS, har nettselskapene fått bedre oversikt over spenningen i nettet, ettersom AMS kan brukes til å måle spenning. AMS er imidlertid ikke i stand til å måle alle spenningskvalitetsparametere, men kan brukes til å gi en overordnet oversikt over tilstanden. For å fullt ut verifisere overholdelse av krav til leveringskvalitet, må det brukes egne instrument, sier Eirik Eggum i NVE.

Bør bli bedre

Sigbjørn Gjelsvik mener en slik oversikt eventuelt bør føre til at nettselskapene sørger for at alle husstander får rett kvalitet på strømmen.

– Det bør medføre at nettselskapene uoppfordret utbedrer nettet, og betaler tilbake penger folk har betalt for kapasitet de ikke har fått, sier Gjelsvik.