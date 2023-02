Melkeprisen i Norge lavere enn EU

Norske melkebønder fikk i januar utbetalt 4,95 kroner per liter melk, om vi ser på landsgjennomsnittet uten tilskudd og avgifter. Det er lavere enn noe EU-land, om vi legger EUs egne tall til grunn. Nærmest kommer Latvia med 4,99 kroner per liter, mens irske melkebønder ifølge EU fikk 7,45 kroner per liter. Det var landbruk24 som først omtalte dette.

Brita Skallerud er tidligere 2. nestleder i Norges Bondelag, og er nå fylkespolitiker for Sp i Viken. Hun mener det er uholdbart at prisen til produsent ikke er høyere i Norge.

– Jeg har hele tida sagt at melkeprisen må øke tilsvarende kostnadsveksten, den kan vi ikke ta ut i tilskudd. Da ville vi fått helt andre og levelige kår, hvis den jevnt og trutt fulgte kostnadsveksten, sier Skallerud.

Hun er tidligere melkeprodusent, men det er i dag dattera hennes som har overtatt drifta.

Spesiell situasjon

Prisløypa på melk i Norge er slik at det er høyest pris om sommeren, og lavest om vinteren. I Europa er det motsatt. At norske bønder får lavest melkepris i Europa, er likevel en historisk sett spesiell situasjon.

– Det er riktig, det er en veldig spesiell situasjon. Prisene har økt veldig fort ellers i Europa, fordi kostnadene har økt veldig raskt i Norge. I Norge har vi valgt å kompensere over jordbruksoppgjøret. Vi har et mer forutsigbart system, på godt og vondt. I EU svinger prisene mye mer, mens vi har et system som stabiliserer dem, sier Johnny Ødegård, konserndirektør for rådgiving og medlemsservice i Tine.

– Hvordan påvirkes importen av disse prisene?

– Vi ser et ganske markert fall i importen gjennom 2022. Den fortsatte å øke fram til og med første kvartal 2022, så begynte den å falle. Fjerde kvartal var den 7,2 prosent lavere enn samme periode 2021. Det har fortsatt inn i januar. Det er flere forhold enn pris som påvirker importen, blant annet hva forbrukeren etterspør, svarer han.

Høykostlandet

Skallerud mener prisene vi ser i Europa gjør det åpenbart at det er rom for å øke prisen til produsent.

– Vi er et høykostland, med de lønningene og den kjøpekraften vi har. Vi ser at melkeprisen kan økes i butikk, det er ikke det som er problemet. Når melka er dyrere i alle EU-land må det være rom for å øke prisen, sier hun.

– Det snakkes så mye om bærekraft at jeg nesten blir dårlig av det, men dette er i alle fall ikke bærekraftig. Ikke over tid, og ikke nå. Tradisjonelt har man brukt tilskudd til å jevne ut forskjeller i forhold til størrelse og distrikt, mens nå er de største melkeprodusentene mye mer avhengig av tilskudd enn noen gang før. De er mye mer sårbare for kutt over jordbruksoppgjøret over natta med et annet regime, sier Skallerud videre.

Hun har likevel ikke noe tro på at melkeprisen vil øke så mye som hun mener den burde.

– Egentlig bør melkeprisen opp 3 kroner, men det er bare utopi. Det har jeg ingen tro på er mulig. Hvis du tar de ørene som trengs hvert år, hadde du hatt et helt annet utgangspunkt. Vi har ikke økt melkeprisen i forhold til kostnadsutviklinga på mange år, sier Skallerud.

Andre ledd øker prisen

Når Tine ikke har anbefalt større prisøkninger enn de har gjort, har hensynet til norsk melks konkurransekraft ofte vært argumentet. Det gjelder både mot import og konkurrerende produkter som ikke er melk.

– Jeg tenker vi må ha fokus på at prisen øker til forbruker. Når det er mulig å skylde på kostnadsvekst og lønnsoppgjør i verdikjeden for øvrig, men ikke i leddet som går til produsent … Du blir sittende der som melkebonde, og er helt i skvis. Du leverer samme mengde melk og ser at melkeoppgjøret blir mindre. Samtidig er gjødselprisen opp, service fra Delaval er opp, alle innsatsmidler er dyrere. De sier bare at prisene har økt, og ferdig med det. Da går det ikke an å ikke gjøre det i første leddet også, sier Skallerud.

Kompensasjon som tilskudd

Bondebladet har spurt Tine om hvordan de ser på Skalleruds ønske om å øke melkeprisen for å dekke inn kostnadsveksten.

– Vi tenker likt på dette. Når kostnadene øker, må man forsøke å få dekka inn det i markedet. Så må man hele tiden forholde seg til konkurransesituasjonen for å få solgt varene. Nå ser vi en prisvekst på mange konkurrerende matvarer. Da må vi sikre at også vi får dekket våre kostnader, sier Ødegård.

– Så tror jeg myndighetene gjorde et klokt valg da de forsøkte å dekke inn den ekstraordinære kostnadsveksten ved kompensasjon gjennom budsjettmidler, heller enn å la det gå til forbruker, sier han videre.

– Utfordringen med å ta det på tilskudd, er vel at de som driver stort har utgifter til gjødsel, kraftfôr og annet som stiger proporsjonalt med størrelsen på drifta?

– Det har du helt rett i, og det betyr at store deler av melkeproduksjonen nok ikke er blitt tilstrekkelig kompensert. Vi forventer at melk blir enda tydeligere prioritert i årets jordbruksoppgjør, svarer han.

Ulikt syn

Bondebladet er kjent med at Skallerud i sin tid som nestleder i Bondelaget sa i styret at en næring som ikke kan ta ut kostnadsveksten sin i markedet, ikke er en framtidsnæring.

– Det høres jo logisk ut, men samtidig virker det opplagt at matproduksjon også må være en framtidsnæring?

– Jo, det er klart vi må ha mat. Men hvem som skal lage den maten, er for noen tydeligvis ikke så farlig, svarer Skallerud.

– For hvem da?

– Det er egentlig mange politikere og forbrukere som ikke tenker annet enn at maten er i butikken, ferdig snakka. Hva som skjer før den kommer dit, ofrer man ikke så mange tanker, hvor mye tid og arbeid det er fra du setter på kalven til den begynner å produsere melk, svarer hun.

Vil utfordre WTO-avtale

Målprisen på melk er en del av det som kalles gul boks i WTO-avtalen. Det betyr i korte trekk at det ikke er ubegrenset hvor mye den kan øke.

– Men det må det gå an å gjøre noe med. Det er en avtale som ble laget i en periode hvor verden så helt annerledes ut. Da må man manne seg opp til å ta den kampen. Den er gått ut på dato, og vi har behov for økt matproduksjon i verden. Det var ingen som den gang snakka om klima. Det var frihandel i fokus, ikke bærekraft, sier hun.

Hun viser til hva hennes partifelle Anne Beathe Tvinnereim gjør som utviklingsminister.

– Hun møter afrikanske ledere som er opptatt av at de må få beskytte sitt eget marked og ta vare på selvforsyning. Da må Norge skjønne at her er det et rom for å løfte spørsmålet om WTO-avtalen, sier hun.

– Og det gjør hun virkelig, men hun trenger hjelp. Næringa må fram i skoa, og ikke bare si at slik er det. Det som er menneskeskapt, kan endres av mennesker. Vi blir så fanga av systemet at vi tror det ikke er mulig å gjøre noen ting. Men det er det. Du må jobbe systematisk, være godt organisert og ha et godt lag, sier Skallerud.