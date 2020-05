Melkekonsumet rett til værs

Melkeforbruket økte i årets tre første måneder for første gang på mange år. Salget av norskprodusert melk endte på 109,7 millioner liter etter første kvartal. Dette er om lag en million liter høyere enn i samme periode 2019. I mars økte salget av vanlig hvit melk gjennom dagligvarebutikkene med hele 14 prosent, skriver Melk.no.

– Melk er en gavepakke av viktige næringsstoffer som vi trenger hver eneste dag. I krisetid søker vi det som er sunt, trygt og med høy kvalitet. Norsk melk scorer høyt på alle disse områdene. Vi er derfor utrolig glade for at melkesalget nå går til himmels, og tror dette er en varig endring, sier direktør i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) Ida Berg Hauge.

Nærmere kjøleskapet

Årsakene til melkesalget er sammensatte. Det handler både om at vi drikker mer melk når vi er i nærheten av eget kjøleskap, spiser mer hjemme og at vi baker mer når det er krisetid.

Dessuten er melk en ren, trygg og rimelig råvare som egner seg til alle typer måltider, skriver Melk.no.

Alle typer melk

Annonse

Økningen gjelder alle typer melk. Lettmelk 0,5 prosent (tidligere kalt ekstra lett melk) er en av melkevariantene som øker mest.

Les også: Foreslår å utrede ulike kraftfôrpriser

Vi kjøpte nesten 18 prosent mer lettmelk 0,5 prosent i mars i år, sammenlignet med mars 2019.

Også lettmelk og skummet melk har god vekst. Tallene viser også en vesentlig økning i forbruket av helmelk. I mars kjøpte vi over 17 prosnet mer helmelk enn i mars i fjor.

Mer positiv holdning

Samtidig med de sterke salgstallene har også folk på kort tid fått mer positive holdninger til melk og meieriprodukter.

Stadig flere ser melkeproduksjon som en del av en bærekraftig og sunn matproduksjon. Det viser en fersk undersøkelse fra Norstat for Melk.no.

– Alle er blitt mer positive til melk og meieriprodukter, og størst er forandringen hos kvinner og de under 30 år. Det kan virke som om krisen har gjort at unge på rekordtid har fått øynene opp for verdien av norsk melk som kortreist, bærekraftig og næringsrikt. Vi ser nå konturene av en generasjon som tar sunne og mer bærekraftige valg enn tidligere, sier Ida Berg Hauge.