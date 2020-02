Melkebonde mener oppkjøpsrunden burde kanselleres

Jens-Olav Løvlid i Balsfjord var fylkesleder i Troms Bondelag i 1986–91, og satt i styret i Bondelaget i 1999–2003.

Nå er 72-åringen i sitt 50. år som bonde, og vil gi seg på grunn av alder og slitasje. Men han har støtt på uventede problemer.

2. januar klokka 12 skulle påmeldingen til den ekstraordinære kvoteoppkjøpsrunden starte.

– Men det var umulig for meg å komme inn. Jeg prøvde flere ganger, men fikk feilmelding hver gang, forteller han.

Bondebladet har sett e-postutvekslingen mellom ham og Landbruksdirektoratet. Den første mailen fra Løvlid er sendt 12.06. Der forteller han at han ikke kommer inn på siden.

Forsinkelse hos direktoratet

I Bondebladet nr. 5 skrev vi om Harald Vataker fra Vestfold som forberedte seg godt til den ekstraordinære oppkjøpsrunden av kvoter, men som opplevde at Landbruksdirektoratets nett­side ikke åpnet seg når den skulle, klokka 12 torsdag 2. januar. Nå står han på venteliste.

Landbruksdirektoratet forklarte da at en uventet treghet i systemet førte til en forsinkelse.

Lenken til skjemaet åpnet seg tre minutter for sent. Alle som forsøkte å åpne lenken før det, fikk feilmelding.

Dro til Post i butikk

Svaret fra direktoratet til Løvlid kom ikke før klokka 13.21. Der ber de ham åpne nettleseren sin på nytt, og prøve påmeldingsknappen etter det.

Men da hadde Løvlid for lengst tatt grep selv: Printet ut et påmeldingsskjema, fylt det ut, og dratt til Post i butikk for å sende skjemaet rekommandert.

Men det tok for lang tid. Nå står Løvlid på venteliste.

– Hadde jeg visst om disse problemene på forhånd, hadde jeg på forhånd trykt ut skriftlig innmeldingsskjema og vært klar på Post i butikk klokka 12, slår han fast.

Etter at Løvlid kom igjen fra Posten, leverte han også skjemaet elektronisk, og fikk automatisk svar om at påmeldingen hans var registrert.

Men da han senere mailet med direktoratet, fikk han likevel til svar at «Vi har nå sjekket den elektroniske påmeldingen, og finner deg ikke påmeldt her. Vi har søkt på både navn og landbrukseiendom».

Bingo

Løvlid håper å få solgt gården sin med kvote, eller at barna tar over gården. Men om det ikke skjer, vil han ha mulighet til å selge kvoten sin.

Han mener det har blitt rene lotteriet hvem som nå får selge kvotene sine.

– Påmeldingen på kvotesalget har blitt et bingospill. Noe penere kan det ikke sies, hevder han.

– Jeg mener at jeg skal være av dem som er på fast plass på oppkjøpsordninga for melkekvoter i år – 2020! Direktoratet har rett og slett ikke gjort jobben sin, sier melkebonden.

– Hva bør skje nå?

– Det er brutalt, men egentlig burde hele runden kanselleres, og gjøres på nytt. Men de får sannsynligvis det samme problemet. Jeg har klaget. Så får vi se hva som skjer. Jeg har ingen gode forslag, sier Løvlid.

Eksisterer ikke

Løvlid er ikke den eneste som fikk problemer med påmeldingen. Han er ikke engang den eneste Sp-politikeren i Balsfjord kommunestyre som fikk problemer.

Hans kollega der, Heidi Elvebo, har fortalt om sin opplevelse på Bondebladets Facebook-side.

Hun har lagt ut bilde av e-posten hun sendte til direktoratet 2. januar klokka 12.04.

Der skriver hun blant annet: «Får beskjed om at siden for innmelding av melkekvote ikke eksisterer, når jeg følger lenken til landbruksdirektoratet.»

Elvebo fikk til slutt sendt inn påmeldingen 12.08, men det var for seint. Hun står på venteliste.

Ringte direktoratet

I de samme minuttene, men lenger sør i landet, slet Kai Egil Olseng med det samme problemet.

– Jeg kom ikke inn. Jeg prøvde andre veier. Sønnen min prøvde, men han kom heller ikke inn. Jeg ble frustrert, og ringte inn til direktoratet, men de tok ikke telefonen, forteller han.

– Jeg hadde ringt på forhånd og spurt om skjemaet som skulle sendes inn, var det samme som det som skulle sendes med posten. Jeg hadde fylt det ut, så alt var klart. Men da det ikke vistes på skjermen, begynte jeg å svette litt. Jeg fikk panikk, forteller Sarpsborg-bonden.

Han syns ikke det er riktig at han skal stå på venteliste nå.

– Om jeg hadde vært for seint ute, hadde det vært greit. Men nå er det de som oppdaterte nettsida hele tiden, som kan selge kvoten. Mens vi som trodde det var noe galt med vårt eget system, står på venteliste, sier Kai Egil Olseng.

Venter foreløpig

Olav Sandlund er seksjonssjef i Landbruks­direktoratet.

– Vi tar imot henvendelsene om dette. Vi har registrert fire så langt, forteller han.

– Hva gjør dere med de?

– Foreløpig venter vi litt, for å se om dette kan løse seg via på- og avmeldinger. Vi tar det på alvor, selvfølgelig, sier Sandlund.