Stian Kjærnåsen er melkebonde i Ringsaker, og fôrer opp alle kalvene. Da motoren i kalvefôringsautomaten røk, var han nødt til å mate kalvene med tåteflaske, noe som åpenbart ikke går i lengden.

– Jeg kan ikke fôre 20 kalver med tåteflaske fire ganger i døgnet. Det skjedde selvfølgelig på en fredagskveld. Jeg ringte Fjøssystemer og fikk beskjed i løpet av helga om at det kostet 15 000 kroner, sier Kjærnåsen.

Sjekket Felleskjøpet

Melkebonden holder til på Brøttum, i Ringsaker kommune. Prisen på motoren var så høy at han ringte Felleskjøpet (FK Agri) for å høre hva de skulle ha.

– Jeg har kjøpt den av FK før. Det var da jeg begynte å skjønne at noe var kav gæli. Jeg vet jeg ga ca 2000 kroner for den hos FK i fjor. Jeg undersøkte og fikk beskjed om at FK hadde en motor på et nødlager. Men da måtte jeg høre med servicemannen til DeLaval, og han ga en pris til meg på 10 000 kroner, sier Kjærnåsen.

Reklamasjon og Google

I og med at Kjærnåsen hadde bytta motoren ganske nylig, anbefalte servicemannen hos DeLaval ham å reklamere.

– Jeg hadde bytta den for et år siden, og han fra DeLaval sa jeg burde reklamere på den, men da måtte jeg levere den inn til Felleskjøpet. Jeg skrudde den ut, og så det sto et nummer på den. Jeg googla det, og begynte å skjønne at delen blir brukt i vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Jeg søkte på internett og fant priser fra 200 til 1300 kroner, avhengig av hvor du skulle bestille fra. I Norge lå prisen fra 1000 til 1300, sier han.

Melkebonden har drevet og reparert litt vaskemaskiner selv.

– Jeg vet det er en butikk på Hamar som heter Servicesenteret AS. Jeg ringte dit, og oppga nummeret på motoren. De sa at de hadde mange liggende på lager, det var bare å komme med en gang. Jeg fikk oppgitt 1300 kroner på telefon, men det stemte ikke. Da jeg kom dit, sa de at dette var noe de kalte en rælmotor, og den holdt ikke mer enn tre år i vaskemaskin. Den betalte jeg 525 kroner for, og den var nøyaktig lik. Jeg skal reklamere på den hos FK, bare for moro skyld. Kanskje jeg får en til, sier Kjærnåsen videre.

– Har du tatt dette opp med Fjøssystemer og Felleskjøpet?

– Ikke med Fjøssystemer, men med Felleskjøpet. Det begynner å bli litt merkelig. Jeg var litt irritert, og sa hva jeg følte, at jeg var skuffa og at det gikk utover tilliten. FK-personen sa han hadde slått inn delenummeret, og at prisen var 3000 kroner. Men det synes jeg hjelper lite, for prisen hadde vært 10 000 kroner om jeg hadde bestilt da jeg fikk tilbudet, og da tror jeg ikke jeg hadde hørt mer, svarer Kjærnåsen.

Fjøssystemer tilbød annen løsning

I Fjøssystemer sier de at prisen Kjærnåsen ble tilbudt, var på en helt annen del. Peter Ledet Birkholt er fagansvarlig melk i Fjøssystemer og Lely, og mener det beror på en misforståelse.

– Det er ikke samme delen. Den ene mikser melken og pulvermelk i en beholder à la en blender. Den kunden skulle ha, og som han kjøpte lokalt, er en vaskepumpe, altså en helt annen del. Disse gjør ikke det samme, så dette er en misforståelse, sier Birkholt.

Han svarer slik på hvorfor Kjærnåsen ble tilbudt en så mye dyrere løsning:

– Denne motoren er utgått som del fra produsenten, og erstattes av ny og forbedret utgave. Derfor kan motoren ikke kjøpes alene, men kun komplett mikser, og derfor til en helt annen pris. Da Lely Center Fåvang er autorisert forhandler av kalvedrikkeautomater fra Lely, er vi bundet til å følge produsentens instrukser, sier Birkholt.

Selv om de hadde kunnet skaffe samme type motor som Kjærnåsen endte med å kjøpe, ville det vært flere ganger dyrere enn hos den lokale forretningen.

– Hvis vi kunne ha skaffet den gamle typen motor, hadde vår normale utsalgspris vært 2700 med et års onsite garanti, sier Peter Ledet Birkholt.

Fornøyd med billig løsning

Kjærnås er glad for at han unngikk den dyre løsningen.

– Jeg har sett ombyggingskittet nå og vet hva det er. Helt det samme, men en mye dyrere løsning hvis motoren ryker. Hvis jeg kommer på et bilverksted med punkterte dekk, er det rart å gi meg pris på en ny motor, sier Ringsaker-bonden.

Skuffa kunde

Melkebonden sier prisen han ble tilbudt fra to av landbrukets helt sentrale leverandører, er skuffende.

– Jeg blir litt skuffa over Felleskjøpet og Fjøssystemer, hvis dette er vanlig påslag. Hvis Fjøssystemer skal ha 30 ganger pris, om vi skal kjøpe noe der. Er det sånn med annet vi kjøper, og? Særlig ille er det slik kostnadsnivået nå har steget, sier Kjærnåsen.

– Vi bør sjekke priser andre steder, før vi handler hos Felleskjøpet eller Fjøssystemer. Det gjelder stort sett alt i landbruket, som vi bønder har gjort oss avhengig av. Når noe slikt ryker, tenker mange bønder at de må ha det i orden, uansett hva det koster, sier han videre.

Bondens innkjøpssamvirke

I Felleskjøpets vedtekter er det klart at formålet er å medvirke til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomhet.

«Formålet søkes oppnådd ved å tilby medlemmene gode og rimelige driftsmidler gjennom foredling, produksjon, kjøp og formidling».

Bondebladet har spurt FK Agri hvordan det kan ha seg at bonden endte opp med tilbud om en løsning til 10 000 kroner da han henvendte seg til dem, når en del til 525 kroner løste problemet.

– Dette må ha vært en misforståelse hvor DeLaval har gitt kunden prisen på en annen del. Den delen det var snakk om, skal ligge på omtrent 2700 kroner, sier Veronika Skagestad i en e-post. Hun er kommunikasjonssjef i Felleskjøpet Agri.

2700 kroner er fortsatt flere ganger mer enn Kjærnås endte med å betale for den hos Servicesenteret AS.

– Vårt prispåslag på delen fra leverandøren er ikke i nærheten av disse nivåene her. Som bondens eget innkjøps- og produksjonssamvirke er det viktig for oss å holde prisene nede. Med det sagt, så er det også viktig i produktene vi forhandler, at vi leverer nøyaktig den delen som leverandøren går god for, slik at vi kan ta ansvar for at det passer til maskinen den skal brukes på. Når vi får tilbakemeldinger fra kunder om at prisene våre ikke er konkurransedyktige, går vi i dialog med leverandørene for å sikre at prisene vi får er riktige eller ser etter alternativer der det er mulig, sier Skagestad.