Melby krever mer av landbruket

Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og SV debatterte klimakutt under Zerokonferansen i Oslo sist uke. Det går for sakte, sier Venstre-leder Guri Melby til Nationen.

– De holder for lav fart. De gjør en del ting som er bra, slik som å videreføre økningen i CO2-avgiften og satsing på Enova, men jeg synes det er en del overraskende og rare kutt, sier hun.

Venstre-lederen peker særlig på avviklingen av Klimasats, en ordning for klimatiltak i kommunene. Ordningen har finansiert små og store klimatiltak i kommuner rundt om i landet.

Hovedkritikken fra Melby går derimot på skattenivået. Hun frykter økt skatt for næringslivet vil føre til færre investeringer, og peker også på den midlertidig økte beskatningen av kraftbransjen.

Annonse

Tidligere Venstre-statsråd Ola Elvestuen signerte i 2019 en klimaavtale med jordbruket på vegne av staten. Målet var å kutte fem millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Melby mener det går for sakte også her.

– Mitt inntrykk er at det er mange som ønsker å gjennomføre tiltak for å redusere klima- og miljøbelastningen, men vi ser at landbruket er langt unna å nå målene sine, sier Melby og legger til:

– Enten må vi da lage en ny avtale eller gå inn for kraftigere regulering som gjør at man kommer dit man skal. Det kan ikke være slik at en stor og viktig sektor når det kommer til utslipp, ikke gjør sin del av jobben. Selv om jeg vet at mange i jordbruket har lyst til å bidra, sier hun.