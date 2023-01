Med Tine-bilen mot Folgefonna

«Hold deg i stolkarmen, lek du er med. Dermed så homper vi opp og ned», heiter det i Alf Prøysen si melkevise. Vegard Neset styrer sikkert gjennom Eksingedalen mot på bratte fjell og fjordar. Det er lite humping, men nok av stygge svingar.

Han har ein doning på 19 meter, og treng tida på dei smale vegane mot Trengereid, over Kvamskogen og til Tørvikbygd. Ferja over fjorden til Jondal går klokka 0650.

Smale vegar, mørke og kraftig regnvêr, men Vegard har køyrt ruta sidan 2016 og er på ferja i god tid før avgang.

– Det mest utfordrande er alt vegarbeidet, særleg på E16 mellom Voss og Bergen. Det er blant anna lysreguleringar, pga. oppgradering i fleire tunnelar. Det er ille å komma på etterskot, fordi det kan skje små ting veldig fort, som gjer at ein blir forsinka og må ta ei ferje som går seinare, seier Tine-sjåføren.

Nasjonalparklandsby under fonna

Vegard er tilsett hos Råheim Transport, som har avtale med Tine om henting av melk i eit stort, samanhengande område frå Bømlo, Fitjar, Bjørnafjorden, deler av Hardanger, Nordhordland, Gulen, ytre Sogn og delar av Sunnfjord.

20 minuttar etter avgang er den svære el-ferja vel framme i Jondal, mest kjent for Folgefonna og sommarskisenter, kor mange verdsstjerner trener på ski og brett om sommaren, og artisten Herborg Kråkevik, som kjem frå eit sauebruk lengre oppe i dalen.

Jondal er nasjonalparklandsby, med mange besøkande turistar gjennom sommaren. Vinterstid er det stille og mørkt i Hardangerbygda, men trafikken over fjorden har teke seg opp dei siste åra, og det fører til eit jamt sig av bilar heile dagen.

Mange melkebønder i Krossdalen

Vegard smyger seg ut av ferja og bort til ein stor parkeringsplass, like ved båthamna. Her pleier det å vera plass til den store hengaren, som han ikkje kan dra på vidare til dei 22 hentepunkta han skal innom.

Vêret i Jondal har store kontrastar, frå eit mildt fjordklima, til eit røft breklima mot fonna.

I Krossdalen merkar ein det godt, når den iskalde lufta kjem i kast nedover dalen. Det er meir nedbør her oppe, og det kjem ofte som snø, når det kjem som regn nede i bygda.

Det er framleis mange melkebønder på Espeland og i Krossdalen. På ruta er Vegard innom ti produsentar, medan ein melkebonde har to månader vinterpause i produksjonen.

– I Krossdalen kan det vera glatt mange stader, og kjettingane må på med jamne mellomrom. Problemet med rygging og kjettingar er at bilen fort kan spinna, fordi vekta kjem framover og han blir for lett bak. Dersom det er for glatt, hender det at vi må kutta hentinga. Det blir for farleg, men det er ikkje ofte det skjer, seier Tine-sjåføren.

600 liter per minutt

Ein gang Vegard var å henta i dalen oppunder Folgefonna, var det ekstra ille.

– Det blæs så fælt at eg knapt klarte å opna døra. Det fokka seg til rundt bilen nesten med ein gang. Eg måtte få på kjettingar og kjempa meg fram i snøkavet. Akkurat då syntest eg nok vel litt synd på meg sjølv, seier han og smiler godt.

Det er glatt no og, men godt strødd mange stader, så hentinga går etter fort og effektivt. Pumpa på bilen har ein kapasitet på 600 liter i minuttet.

Vegard tar ein melkeprøve frå kvar bonde, og det blir også teke prøvar når han kjem fram til meieriet i Bergen. Prøvane går rett til laboratoriumet, kor dei blir testa for bakterieinnhald og reststoff. Bonden får info med ein gang, hvis noko er gale.

Tine hentar melk på denne ruta kvar tredje dag.

På siste stoppen her oppe treff vi på Knut Flatabø. Han driv samdriftsfjøs med Brynjar Flatabø Joakimsen. Det store fjøset stod klart i 2018.

– Det var eg og ein annan som starta opp samdriftsfjøset, men han valde å gå ut. Heldigvis kom Brynjar inn. Sjåførane er det viktigaste vi har. Det er dei vi må lita på, i alt det tøffe vêret vi har her oppe, seier melkebonden som meiner januar er den tøffaste månaden.

Makrell på knekkebrød

Når vi returnerer til kaien i Jondal, er det blitt lyst og regnet har roa seg litt. Vegard pumper 12 300 liter med fersk melk over til hengaren og tar seg tid til ein kort matpause etterpå.

På menyen står knekkebrød med makrell i tomat og kaffi frå termosen.

– Eg treff jo nokon bønder på ruta mi, nokon vil slå av ein kort prat eller lufta noko frustrasjon, det kjem an på, seier han og legg til:

– Eg skulle yngst at fleire av forbrukarane, ikkje minst i dei store byane, viste om alt arbeidet som ligg bak ein liter melk eller eit stykke med ost – bondens jobb, henting av melk, mottak, ysting, lagring og distribusjonen ut.

Må unngå stress

No ventar bygda Herand, ca. 15 km innover fjorden, og vidare til Bjotveit, kor det er ein melkebonde.

Vegard, som er utdanna bilmekanikar og arbeidde som mekanikar på lastebil og buss nokre år, køyrde varetransport i Bergen og omland før han starta som Tine-sjåfør.

– Det vart meir og meir pes, men større volum og stadig meir springing og press på tid. Det er press på tid her og, men ein er meir sjølvstendig og styrer det sjølv. Og det går alltid ei ferje tilbake, dersom noko skjer undervegs. Det gjeld å ikkje kava seg opp, då blir det gale. Barfrost og vêromslag er det aller verste. Då må ein rekna seg god tid, seier Vegard, som også er sauebonde.

På Eidslandet driv han og kona med gamalnorsk spelsau, og dei lager sitt eige pinnekjøt.

Rasfarleg strekning

Etter Herand er det retur til Jondal og vidare utover til Torsnes og Kysnes. Her ventar fire bruk på melkebilen, før Vegard køyrer gjennom to tunnelar og kjem ut i Nordrepollen i Kvinnherad, før siste etappe til Sundal.

– På våren og sommaren kan det vera enkelte strålande morgonar her ved fjorden, heilt annleis enn no, seier han.

Fylkesveg 49 mellom Nordrepollen og Austrepollen er mykje plaga av ras. I fjor haust stengde eit større ras, med steinblokker på fleire tonn, vegen i over eit døgn.

Mange ras og steinsprang vert aldri registrert, men ifølge ferske tal for fylkesvegen har det dei ti siste åra vore registrert 84 ras eller steinnedfall.

Lang dag

I Sundal er det fartskontroll, men det har Vegard forstått, jungeltelegrafen (les blinking frå motgåande bilar) fungerer bra.

Her stoppar ruta til Vegard, det er ein annan bil frå selskapet Sunde Transport som hentar melk i resten av Kvinnherad. No er det retur til Jondal for å kopla på hengaren.

– No når vi fint ferja klokka 1420 og eg er framme ved Tine-meieriet på Flesland til rundt klokka 17. Då er bilen tømd og vaska til klokka 19, og eg er heime til rundt 2000, dersom alt går etter planen, seier han.

Ein del turar er lengre. Enkelte veker må dei levera melka i Stavanger eller i Byrkjelo.

– Då søv vi i bilen, før retur neste dag, fortel 38-åringen.

Middag på meieriet

I Jondal stikk Vegard innom Spar-butikken for å kjøpa ein Fjordland-pakke til middag.

– Det er ca. to timar pause under tømming og vasking, og då er det fint med middag og avslapping. Det blir lange dagar, ca. 15 timar før eg er heime i dag, men eg er godt fornøgd med skiftordninga. Eg har fri kvar 6. veke, og det gjer at eg har tre helgar fri på rad, elles er det køyring to helgar per månad.

No ser melkemannen fram til lysare tider og vedarbeid på bruket heime.

– Det er veldig kjekt arbeid, særleg i februar/mars med meir lys og varm kaffi på termosen, seier Vegard Neset.