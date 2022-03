Mattilsynet øker godtgjørelsen for innsending av villsvinprøver

Som et av tiltakene i Handlingsplan mot villsvin innførte Mattilsynet godtgjørelse for innsending av prøver fra felte villsvin og for tips om syke, skadde eller selvdøde villsvin fra juli 2020.

Nå øker Mattilsynety godtgjørelsen. De nye satsene for godtgjørelse for innsending av prøver fra villsvin er:

Hanndyr 1000 kroner pr. dyr

Hunndyr 2500 kroner pr. dyr.

Les også: Villsvinstamma i Sverige ser ut til å minke

– Vi håper med dette at flere feller villsvin og sender inn prøver fra disse til Helseovervåkingsprogrammet, og at flere melder fra til oss dersom de ser syke eller døde villsvin. Vi ønsker også meldinger om villsvin som er påkjørt, sier fagdirektør Ole-Herman Tronerud.

Annonse

3000 kroner for tips

Belønning for tips om selvdøde, syke eller skadde (for eksempel påkjørte) villsvin, som fører til at Mattilsynet får tatt prøver av disse, øker til 3000 kroner.

Endringene trer i kraft fra 1. mars 2022.

Helseovervåkingsprogrammet for villsvin driftes av Veterinærinstituttet, og det sjekkes for både virus, bakterier og enkelte parasitter.

Salmonella i felte dyr

Veterinærinstituttet har hittil ikke funnet noen alvorlige smittsomme svinesykdommer eller trikiner, men det er funnet Salmonella hos ca. 4,5 prosent av de felte dyrene i 2021.

Villsvin hører ikke naturlig hjemme i Norge. Likevel har arten vandret inn fra Sverige og er observert langs svenskegrensen fra Halden i sør til Trøndelag i nord.