Mattilsynet: Forståelse for regjeringas budsjettkutt

«Jeg er glad for at det ikke foreslås vesentlige kutt i et år der det har vært nødvendig å prioritere hardt», skriver administrerende direktør Ingunn Midttun Godal til Nationen etter at statsbudsjettet ble lagt fram.

I budsjettet tildeles Mattilsynet 35 millioner kroner ekstra, noe som utgjør en økning på 2,4 prosent. Men det blir i realiteten et kutt fordi økningen spises opp av neste års lønns- og kostnadsvekt som er beregnet til å være nær 4 prosent.

«Vi har forståelse for at det har vært behov for spesielt tøffe prioriteringer i år, men vi har forhåpninger om at regjeringen kommer tilbake til ambisjonen i Hurdalsplattformen om å styrke oss», skriver Godal til avisa.

Direktøren påpeker at det kan bli vanskelig å løfte opp enkelte tilsynsoppgaver slik regjeringa også ønsker: