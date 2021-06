Mattilsynet fant fôrblandinger med genmodifisert materiale

En rekke fôrblandinger til hest, fugl og kanin og flere typer sjokolade og godterier måtte trekkes fra markedet i 2020 på grunn av innhold av genmodifisert materiale.

Funnene ble gjort i Mattilsynets årlige overvåkings- og kontrollprogram for genmodifisering i mat, fôr og såvarer, og i en egen kontroll av importører av fôr til hester og visse andre dyr.

Av 51 analyserte fôrråvarer og fôrblandinger, inneholdt seks prøver ulovlige mengder genmodifisert materiale, 26 prøver inneholdt lovlige sporforurensninger og i 19 prøver ble det ikke påvist noe genmodifisert materiale.

– I de 19 prøvene av fôrråvarer fant vi lovlige sporforurensninger i fem prøver. De 32 prøvene av fôrblandinger ble tatt ut fra en nisje i fôrmarkedet med antatt høy risiko for innblanding av genmodifisert materiale. Her fant vi at seks prøver av hestefôr inneholdt ulovlige mengder EU-godkjent genmodifisert materiale og 21 prøver inneholdt lovlige sporforurensninger, sier spesialinspektør Inga Torp Nielsen i Mattilsynet.

– I tillegg fant vi 22 fôrblandinger til hest, fugl og kanin som var merket med innhold av genmodifiserte råvarer. Ingen genmodifiserte mat- og fôrprodukter er godkjent i Norge i dag, og alle de totalt 28 produktene ble derfor trukket fra markedet, sier Nielsen.

På matområdet ble kun fire matprøver analysert før denne delen av analyseprogrammet ble avbrutt på grunn av koronatiltak. Disse prøvene inneholdt ikke genmodifisert materiale. Det gjorde heller ikke de åtte såvarepartiene som ble analysert.

Analyseresultatene avviker ikke vesentlig fra tidligere år, og til tross for flere funn av ulovlige produkter i 2020 er likevel forekomsten av slike produkter på det norske markedet generelt lav.